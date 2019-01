Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Üst solunum yolu hastalıkları, soğuk algınlığı, nezle ve grip gibi hastalıklardan korunmak için bağışıklık sisteminin güçlü olması gerektiğini hatırlatan Diyetisyen Sibel Mumcu, “Tedavide mutlaka uzman bir doktor takibi gerekirken, bağışıklık sistemini güçlendirmek için destek de şarttır. Güçlü bağışıklık için güne bitki çayı ile başlayın” dedi. Mumcu bitki çaylarının faydasını şöyle anlattı?

C VİTAMİNİ KUŞBURNUNDAN

Kuşburnu, en çok C vitamini içeren meyvelerden biridir. Ayrıca B vitaminleri, potasyum, sodyum, kalsiyum, magnezyum gibi mineraller ve meyve asitleri içerir. C vitamini enfeksiyon ve soğuk algınlığına karşı vücudu güçlendirir. B vitaminleri enerji metabolizmasını düzenler, içerdiği meyve asitleri sindirim sistemine faydalıdır.

BURUN TIKANIKLIĞINA ZENCEFİL

Zencefil, soğuk algınlığının tedavisinde sıklıkla kullanılan bir bitkidir. Terlemeye sebep olduğu için toksin atıcı özelliği olan zencefil, aromatik yağlar açısından da zengindir. Manganez, magnezyum, fosfor, kalsiyum C vitamini ve demir içerir. Hazımsızlık ve bulantı gibi mide rahatsızlıklarına da iyi gelir.

ELMA BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

Kış aylarının en sağlıklı meyvelerinden biri de elmadır. İçeriğindeki antioksidan vitaminler ve flavanoidler sayesinde bağışıklığı güçlendirir.