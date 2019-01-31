Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Yapılan tetkiklerinde, pankreas ve dalağında kitleler tespit edildi. İlerlemiş evre pankreas kanseriydi ve bu sebeple zaman kaybetmeden ameliyata alınması gerekiyordu. Ancak, kitlelerin damara yapışık olması sebebiyle cerrahi müdahale tamamlanamadı. Türk damadı bu alanda tecrübeli bir doktor ve merkez arayışına girdi. Aile Memorial Antalya Hastanesi Genel Cerrahi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alihan Gürkan’a ulaştı. Pankreas cerrahisinde ilk operasyonun “altın vuruş” olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Alihan Gürkan, ameliyatın yaklaşık 5 saat sürdüğünü belirterek “O bölgedeki tümörlü hücreler, çevre organlarla birlikte alındı. Mide, dalak ve etraftaki lenf dokuları temizlendi. Bu tür vakalar; mutlaka kanserle ilgilenen, pankreas konusunda özelleşmiş ekiplerin bulunduğu merkezlerde ameliyat edilmelidir ” dedi.