Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Kızamık hastalığının özellikle ilkbahar ve kış aylarında görüldüğünü, 2-3 yılda bir tekrarlayan salgınlara sebep olabileceğini belirten Prof. Dr. Yalçın, her yıl 2 milyondan fazla kızamığa bağlı ölüm olayının meydana geldiğini belirterek, ölümlerin 5-9 yaş gruplarında daha sık görüldüğünü açıkladı.

Aşılanmadığı için kızamık hastalığına yakalananlarda en sık ölüm nedeninin zatürre hastalığı olduğunu kaydeden Prof. Dr. Yalçın “Kızamık hastalığı bazen kalbin dış tabakalarını etkiler hatta beyin iltihabına da sebep olabilmektedir. Ülkemizdeki olgularda da 2 binli yılların başında neredeyse birkaç vakaya düşmüş olmasına karşın, hastalığın 2017’de dünya genelindeki artışı ülkemizde de gözlendi. Türkiye’de 2014’te 572, 2015’te 342, 2016’da 9 vaka görülürken, 2017’de 69 vaka görüldü. 2018’in ilk 9 ayında vaka sayısı 500’ü aşmıştır.Aşılama karşıtlarının ikna edilememesi durumunda Türkiye’yi önümüzdeki yıllarda ciddi tehlikeler bekliyor’ dedi. DHA