Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Balık yağının çocuklardaki IQ oranının yüzde 7,5 artırdığını söyleyen Dr. Ali Fuat Aytekin “Kalp hastalıklarından kansere kadar hemen hemen tüm hastalıklardan korunmada çözüm balık yağından geçiyor. Omega-3 olarak da bilinen besin kaynağı doğal olarak balık yiyerek alındığı gibi kapsül şeklinde hazırlanan ilaçlardan ya da sıvı hâlde de alınabiliyor. Ekmeği bu kadar tüketeceğimize balık yağı tüketsek IQ seviyelerimiz yükselir. Şehir efsanesi de yıkılsın artık. Balık yağı kilo aldırmaz’’ dedi. Halk arasında yanlış bilinen bir uygulamaya da dikkat çeken Dr. Aytekin “Balığın üstüne limon sıkılmaz. Limon, omega-3 ile etkileşime girdiğinde onu bozar, etkisini kaybetmesine sebep olur” diye ikaz etti.