Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güvenilir cilt bakım markası Diadermine, şimdi güneşin keyfini gönlünüzce çıkarabilmeniz için Lift+ Koruyucu Losyon ve Lift + Güneş Koruyucu Gündüz Kremi’ni sunuyor. Skinplex Kolajen Destekleyici, kırışıklık karşıtı etki, UVA/UVB filtresi ve cilt lekelerine karşı koruma sayesinde güneşten korkmanıza gerek kalmıyor.



Tüm cilt tiplerinin kullanımına uygun olan LIFT+ Koruyucu Losyon, Skinplex Kolajen Destekleyici ve SPF/GKF 50 kompleksi içeriyor. Cildi sıkılaştırmaya yardımcı olurken, güneş ışınlarına ve çevresel faktörlere karşı da uzun süreli ve etkili koruma sağlıyor. Cilt daha yumuşak, esnek görünüyor ve korunuyor. Ürün, ultra hafif dokusu ve kolay emilen formülü ile de kullanım konforu oluşturuyor.