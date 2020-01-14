Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının TÜBİTAK 2232 Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı kapsamında Türkiye’ye davet edilen Dr. Mehmet Turan Almanya Max Planck Enstitüsü Akıllı Sistemler Bölümünde başladığı ve tıbbi teşhiste çığır açacak çalışmalarını ülkemizde sürdürüyor. Ağustos ayında Türkiye’ye döndükten sonra Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümünde kendine ait bir laboratuvar kuran Dr. Mehmet Turan, yapay zekâ ve derin öğrenme modellerini kullanarak ince bağırsak ve kalın bağırsak gibi ulaşılması zor organlarda ‘akıllı kapsül robotlar’ aracılığı ile kanseri çok daha erken teşhis edebilen bir proje üzerinde çalışmaya başladı. Proje tamamlandığında Türkiye, mide ve bağırsak kanserleri alanında daha önce bir örneği bulunmayan bir erken teşhis ve tedavi algoritması çıkarılması metoduna imza atmış olacak.

BİYOPSİ YAPABİLEN ROBOT

Endoskopi yapabilen “Kapsül robot” projesinin İsviçre ETH Zurich ve Max Planck Enstitüsündeki doktora çalışmalarının bir devamı niteliğinde olduğunu söyleyen Mehmet Turan, dünyada daha önce geliştirilmiş kapsül robotlar bulunduğunu belirterek “Bizim geliştireceğimiz robot, milimetrenin çok daha altında hareket edebilen, hassas görüntü alabilen ve endoskopi yapabilen yeni nesil robotik cihazlar olacak. Hedefimiz şu ana kadar henüz başarılamamış olan bir şeyi yaparak kapsül endoskopi ile bir defadan fazla ve farklı yerlerden biyopsi almayı başarmak olacak. Böylece hastanın endoskopiden sonra bir başka cerrahi müdahaleye ihtiyacı kalmayacak. Bir kapsül içerisinde dört beş iğne bulunacak. Patentini almayı planladığımız bir mekanizma kullanarak birden çok biyopsi aynı operasyon içinde mümkün olacak” dedi.

TEK KAPSÜLLE ÜÇ İŞLEM

Dr. Turan, kapsül robotların hasta ve hekimler için büyük avantajlar getireceğini belirterek “Tek bir kapsülle bütün mide bağırsak sisteminin görüntülenebilecek. Mevcut şartlarda şu anda hastanelerdeki kapsül endoskop örneklerinde mide, kalın bağırsak ve ince bağırsak için ayrı ayrı kapsüller kullanılması gerekiyor. Bizim sistemimizde ise mide, kalın bağırsak ve ince bağırsak olmak üzere üç organı aynı anda tek kapsül robotla görüntüleyebiliyorsunuz. Robotik kapsülün standart kapsüle kıyasla başka avantajları da mevcut; biyopsi ve ilaç enjekte edilmesi gibi tıbbi müdahaleleri de mümkün kılıyor. Hâlihazırda kullanılan sistemlerde aktif kontrol olmadığı için bu tür karmaşık müdahaleler yapmak imkânsız. Bu da kapsülün sadece bir görüntüleme aracı olarak kalmasına sebep oluyor ve hastanelerde kullanım alanını çok sınırlandırıyor” diye anlattı.

BİR MİLYON BEYNE BAKACAK

Dr. Mehmet Turan’ın üzerinde çalıştığı projelerden biri de Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Sağlık Bakanlığı ve Boğaziçi Üniversitesinin iş birliğiyle beyin kanseri ve meme kanserinin erken teşhisinde yapay zekâ modelleri geliştirmek. Bunun için bir milyon beyin MR’ının bilgisayarlara yüklenmesini organize eden Dr. Turan, bu sağlıklı ve hasta kişilerin MR görüntülerinin Türkiye’deki büyük hastanelerden, Almanya ve Amerika’daki hastanelerden elde edileceğini belirterek “Daha önce dünyada bu kadar büyük kapsamlı bir veri toplaması gerçekleştirilemedi. Dijital Dönüşüm Ofisinin liderlik ettiği bu yapay zekâ projesi ile bütün dünyada kullanılabilecek bir erken teşhis metodu geliştireceğiz ve elde ettiğimiz verilerle tedavi algoritmaları oluşturacağız” dedi. Bu büyük veri toplama ve işleme projesinde ‘yapay zekâ’ ve ‘derin öğrenme’ modellerini kullanılarak henüz hastalık belirtilerinin ortaya çıkmadığı çok erken dönemde teşhis edilebileceğinin gösterileceğini belirten Dr. Turan “Çünkü doktor ne kadar iyi bakarsa baksın yapay zekânın, yüz binlerce örneği karşılaştırarak koyduğu teşhis kadar isabetli bir teşhis koyamaz. Ayrıca yapay zekâ, bir rahatsızlığı doktorun bakınca göremeyeceği bazı değişiklikleri de görerek çok çok erken dönemde teşhis edebilir” dedi.

DÜNYA ÇAPINDA BİR PROJE

Bu proje kapsamında 10 bin tiroit, 10 bin prostat biyopsisi, 300 bin mamografi görüntüsünün de “büyük veri” içine dâhil edileceğini söyleyen Dr. Turan, Millî Yapay Zekâ modelinin bütün dünyada kullanılabilir olması için ve Avrupa’yı temsilen Almanya’dan ve Amerika’dan da örnekler alınacağını ifade ederek “Çalışmanın bilimsel geçerliliğinin yüksek olması için farklı ırklarda işlediğini göstermemiz gerek. Bunun için Türkiye ve diğer ülkelerden 10 büyük hastane ile anlaştık. Daha önce bu ölçekte büyük bir çalışma yapılmadı” diye anlattı…

GENETİKTEN KANSER TEDAVİSİNE

Dr. Mehmet Turan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Boğaziçi Ünversitesi, Harvard Üniversitesi ve Georgia İnstitute of Technology’nin birlikte yürüttüğü bir başka programda, kanser tedavisinde hastaya uygun en etkili ilaçların belirlenmesinde yapay zekâdan faydalanılacağını söyledi. Aslında yapılan projelerin birbiri ile bağlantılı olduğunu hatırlatan Dr. Turan, toplanan “büyük veri” bilgilerine uygulanan tedavi sonuçlarının, genetik bilgilerini ve hastaların yaşam tarzları, beslenme şekilleri ve risk faktörlerinin de yüklenerek yapay zekâ ve derin öğrenme modelli ‘kişiselleştirilmiş tedavilere’ gidileceğini belirterek “Düşündüklerimizi gerçekleştirdiğimizde mesela prostat kanseri ile ilgili olarak hastanelerden gelen prostat biyopsi örneklerinin görüntülerini ve hastanın kişisel öyküsünü kaydedeceğiz. Eğer tedavi verilmişse altı ay ya da bir sene sonra alınan biyopsi örneğinin sonucunu da gireceğiz. Böylece hangi özellikteki hastaya hangi tedavinin verildiğini ve sonuçlarının nasıl olduğunu bilgisayarın kıyaslamasına imkân tanıyacağız. Böylece hastanın genetik özellikleri ve hayat tarzları birbirine tutan hastalarda doğru ilaçların kullanılmasıyla hastanın çok kıymetli olan tedavi zamanını kaçırmasını engelleyeceğiz” diye konuştu.