Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Koronavirüs tehlikesi, dünyayı sararken tıbbi gelişmeler de hız kazandı. Hem ilaç şirketleri hem de sağlık enstitüleri virüsle mücadelede önemli adımlar attı. Özellikle HIV, Ebola gibi ölümcül hastalıkların tedavilerinde kullanılan ilaçlar bu yolda ışık tutacak. Bilim adamlarının çalışmaları devam ederken Çin Bilim ve Teknoloji Bakanı Yardımcısı Şu Nanping’den umutlandıran bir açıklama geldi. Nanping, Covid-19 aşısının klinik araştırmalarının nisan ayına kadar hazır olacağını söyledi. Çin Ulusal Tıbbi Ürünler İdaresi de anti-viral bir ilaç olan Favilavir’in koronavirüs tedavisi için kullanımını onayladı. 70 hasta üzerinde denen ilaç, virüsün tedavisinde etkili oldu. Bu arada diğer firmalar da kendi başarılarını paylaştı. İşte virüs ile savaşta yardımcı olacağı öne sürülen ilaçların listesi:

İŞİN BAŞI AMERİKA

ABD’li Altimmune’un firması koronavirüse karşı burun spreyi geliştirdi. Grip için kullanılan NasoVAX’a benzeyen bu ilaç, şu an kimse üzerinde uygulanmadı. İlacın işe yarayıp yaramadığı hayvanlar üzerinde test edilecek.

∂ Başka bir Amerikalı şirket Inovio Pharmaceuticals, eski bir aşı olan INO-4800’ün koronavirüse karşı geliştirmek için harekete geçti. Klinik çalışmalarına başlayan firmaya 9 milyon dolarlık hibe verildi. Pharmaceuticals ABD, Çin ve Güney Kore’de insanlar üzerinde yapacağı test için üç bin doz hazırladı. Sonuçların eylül ayına kadar belli olacağı düşünülürken yıl sonuna kadar bir milyon doz aşı üretileceği belirtildi.

∂ ABD’nin komşusu olan Kanada’da da Algernon Pharmaceuticals firması elini taşın altına koydu. İlaç devi, NP-120’sini tedavi için geliştireceklerini duyurdu. Bu aşı, halk arasında “kuş gribi” diye bilinen H5N1 virüsü enjekte edilen fareler üzerinde yapılan çalışmalarda olumlu sonuçlar doğurmuştu.

∂ ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’nün bir birimi olan Aşı Araştırma Merkezi, koronavirüse karşı kolları sıvadı. Merkez bir aşı geliştirmek üzere işbirliği yaptı. Virüsün Spike (S) proteinini hedef alan aşının ilk şişeleri, Massachusetts eyaletindeki tesiste üretildi. Aşının klinik denemeleri önümüzdeki ay başlayacak.

∂ ABD’de yer alan Tonix Pharmaceuticals, kar amacı gütmeyen bir araştırma kuruluşu olan Southern Research ile TNX-1800 adlı bir koronavirüs aşısı geliştirmek için ortaklık kurdu. Aşı, Tonix’in tescilli bir aşısının modifiye edilmiş hâli olacak.

∂ Genel merkezi ABD’nin Kalifroniya eyaletinde bulunan Vaxart firması, ağızdan alınan bir tablet üretiyor.

∂ Avusturya’da bulunan biyoteknoloji şirketi APEIRON Biologics AG, APN01 adlı bir ilaç ile bu mücadeleye aday... İlacın dayanağı, British Columbia Üniversitesi’ndeki bir profesörün SARS ile mücadelesine dayanıyor. Klinik çalışmaya göre ilaç hastalarda viral yükü azaltacak. APN01’in pilot denemesi Çin’de yapılacak.

∂ İsrail’deki MIGAL Galili Araştırma Enstitüsü, kuş gribi için geliştirilen Bulaşıcı Bronşit Virüsü (IBV) aşısını Covid-19’a karşı hazırlayacaklarını duyurdu. Dört yıllık araştırma sonrası bulunan aşı, on hafta sonra teste hazır olacak.

∂ Çin merkezli global biyoteknoloji şirketi olan Clover Biopharmaceuticals, S proteinine (S-Trimer) dayanan bir koronavirüs aşısı geliştirdi. Aşı 10 Şubat’ta bir memeli üzerinde denendi. Eğer başarı sağlarsa seri üretimine geçilecek.

EBOLA'NIN DÜŞMANI YENİ UMUT OLABİLİR

∂ Gilead Sciences tarafından Ebola virüsüne karşı geliştirilen GS-5734 ilacının, Asya ülkelerinde klinik çalışmaları başladı. İlaç, virüsün çıkış noktası olan Çin’in Vuhan şehrindeki 761 hasta üzerinde denendi. Sonucu ise önümüzdeki günlerde belli olacak. New England Tıp Dergisi’nin raporuna göre ABD’deki bir koronavirüs hastasında uygulanan ilaç, olumlu sonuçlar verdi. Nebraska Üniversitesi Tıp Merkezi de ilacın güvenliğini ve etkinliğini test etmek için klinik çalışmalar yürütüyor. Merkezin, ilacı uygulayacağı ilk hasta, karantina altına alınan “Diamond Princess” yolcu gemisinden tahliye edilen bir kişi olacak.

∂ Antiviral ilaç Galidesivir (BCX4430), koronavirüs de dâhil olmak üzere çok çeşitli patojenlere karşı geniş spektrumlu aktivite gösterdi. İlaç Ebola, Zika, Marburg ve Sarı humma gibi ölümcül virüslere yakalanan hastaların hayatta kalmasını sağladı. Bilim adamları, Galidesivir’i geliştirmek için çalışıyor.

∂ CEL-SCI, LEAPS peptit teknolojisini kullanarak Covid-19’a karşı immünoterapi geliştirmekte. Bu teknoloji ile yaşlı hastalarda önemli bir ölüm sebebi olan akciğer enfeksiyonundan kaynaklanan iltihaplar azaltılacak.

∂ AJ Vaccines, Covid-19’a karşı bir aşı geliştirmeyi başlattı. Şirket, virüsün doğal yapılarını taklit edebilen antijenler geliştirmek için en son teknolojiyi kullanacak. Aşı, vücutta güçlü bir bağışıklık sağlayacak.

∂ Pfizer, koronavirüs tedavisinde etkili olabilecek bazı antiviral bileşikler geliştirildiğini açıkladı. Şirket, çalışmaların bu ayın sonuna kadar biteceğini duyurdu. Test aşamasına ise nisan itibariyle başlayacaklarını belirtti.

∂ Mateon Therapeutics, yapay zekâdan faydalanarak virüse karşı antiviral bir cevap programı başlattı. Firma, Covid-19 tedavilerinin yanı sıra gelecekteki diğer salgınları önlem almak için de çok modlu bir yaklaşım benimseyecek bir bölüm kurdu.

İLAÇ HAZIR YERLİSİNİ YAPIYORUZ

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, koronavirüse çare bulduklarını iddia etti. Cihanpur, Alman firması Roche’un bağışıklık sistemini güçlendiren “Actemra” ilacının hastaları iyileştirdiğini ileri sürdü. İlacın 24 saat içerisinde etkisini gösterdiğini belirten Bakanlık Sözcüsü “Şu an kesin bir şey söylemek için erken. Etkilerine yönelik uzmanlar inceleme yapıyor. Alacağımız olumlu neticeler kesinleşirse kendi ilacımızı yapacağız” şeklinde konuştu. Cihanpur, yerli ilacın piyasaya sürme işlemlerinin üç haftayı bulabileceğini belirtti.