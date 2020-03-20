Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı koronavirüs (kovid-19) ile ilgili çalışmalarını hızla sürdürüyor. 'Alo 184 'hattının devreye girmesinden sonra şimdi de koronavirüs için internet üzerinden koronaonlem.saglik.gov.tr adresi kullanıma açıldı. Vatandaşlar TC kimliği ile siteye girerek koronavirüs testini yapabilecekler.

İşte koronavirüs testiyle ilgili detaylar...

KORONOVİRÜS İÇİN GİRİŞTE İSTENİLEN BİLGİLER

*TC KİMLİK NO

*BABA ADINIZ

*DOĞUM YILINIZ

*TELEFON NUMARANIZ (Telefon numaranız acil bir durumda size daha kolay ulaşılabilmek için istenmektedir.)

İnternet sitesinde testi uygulamak isteyen vatandaşlar için birkaç öneri ve duyuru da bulunuyor.

İşte o açıklamalar:

"Online "Koronavirüs" kontrolü yapmak ister misiniz?

Eğer kendinizde veya bir yakınınızda koronavirüsü olduğunu düşünüyorsanız soruları cevaplayınız.

Sonuçlar sadece öneri niteliği taşımaktadır ve nihai bir sonuç/kesinlik içermemektedir, tavsiye niteliğindedir."

KORONAVİRÜS TESTİ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ