Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Acı kayısı çekirdeğinden elde edilen Amigdalin maddesinin dünyadaki kullanımının arttığını dile getiren Önal, “Şu anda Avrupa’da, Çin’de AB’de ilaç dairesinin onayı ile satılıyor. Birçok ülkede de kanser tedavisi de ek takviye olarak kullanılması yönünde ruhsat alanlar var. Amigladin maddesi zehirli olduğu için Türkiye’de kullanımına izin verilmiyor. Vücut ağırlığı başına 3,5 miligram alındığında zehir etkisi gösteriyor. Ancak günde 10 tane yediğimizde bunun hiçbir yan etkisi olmayacaktır” dedi.