Acı kayısı çekirdeğinden elde edilen Amigdalin maddesinin dünyadaki kullanımının arttığını dile getiren Önal, “Şu anda Avrupa’da, Çin’de AB’de ilaç dairesinin onayı ile satılıyor. Birçok ülkede de kanser tedavisi de ek takviye olarak kullanılması yönünde ruhsat alanlar var. Amigladin maddesi zehirli olduğu için Türkiye’de kullanımına izin verilmiyor. Vücut ağırlığı başına 3,5 miligram alındığında zehir etkisi gösteriyor. Ancak günde 10 tane yediğimizde bunun hiçbir yan etkisi olmayacaktır” dedi.
Acı kayısı çekirdeğinde şifa var
05.01.2021 - 02:41 | Son Güncelleme: 05.01.2021 - 02:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Acı kaysı çekirdeği üzerine çalışmalar yapan Malatya İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Yunus Önal, çekirdeğin şifa olduğunu söyledi.
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757608 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/757608.aspx
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