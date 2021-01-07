Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19 test sonucunun pozitif çıkmasıyla evinde karantinaya alınan Coşkun, 10 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Doğanlar Apartmanı'nın enkazında 200'ün üzerinde personelle çalıştıklarını söyleyen Coşkun, "Enkazda bir vatandaşın hayatını kurtarırken kendi hayatımızı riske atarak görevimizi yerine getirdik. Yine olsa yine yaparız. Virüsün bendeki en büyük belirtisi, bacaklarımdaki yoğun sancıydı. Başka bir ağrıya benzemiyordu” dedi.