Covid-19 test sonucunun pozitif çıkmasıyla evinde karantinaya alınan Coşkun, 10 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Doğanlar Apartmanı'nın enkazında 200'ün üzerinde personelle çalıştıklarını söyleyen Coşkun, "Enkazda bir vatandaşın hayatını kurtarırken kendi hayatımızı riske atarak görevimizi yerine getirdik. Yine olsa yine yaparız. Virüsün bendeki en büyük belirtisi, bacaklarımdaki yoğun sancıydı. Başka bir ağrıya benzemiyordu” dedi.
Can kurtardı, covid kaptı
07.01.2021 - 03:58 | Son Güncelleme: 07.01.2021 - 04:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'de, 30 Ekim'de 6,6 büyüklüğündeki depremde, Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı'nda enkaz amiri olarak görev yapan Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum Müdürü Aslan Mehmet Coşkun Kahramanmaraş'a döndüğünde rahatsızlandı.
Etiketler : Kahramanmaraş,Aslan Mehmet Coşkun,
758109 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/758109.aspx
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