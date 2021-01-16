Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, CoronaVac aşısı olan bir kişinin, başka bir aşı yaptırmasına gerek olmadığını ve vücuda iki farklı antijen verilmesinin ne gibi sonuçlar doğuracağını bilmediklerini, araştırmaların yapıldığını söyledi. Aşısını Bakan Fahrettin Koca ile birlikte yaptıran Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan da şunları söyledi: Hedefimiz bir hafta içerisinde sağlık çalışanlarının ilk doz aşısını tamamlamak. Sistem oldukça iyi işliyor. Hâlâ sağlık çalışanlarımız aşıya geliyor.

İbni Sina Hastanesine gelerek koronavirüs aşısının ilk dozunu alan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ise “Bir Türk vatandaşı olarak son derece gururlu ve onurluyum. Sadece bir günde 290 bin kişi aşılandı. Fransa bu sayıya 15 günde, biz 15 saatte ulaştık” diye konuştu.