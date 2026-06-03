Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı süreçlerini hızlandıracak ve mahkemelerdeki yığılmayı önleyecek dev adımı sosyal medya hesabından duyurdu. Gürlek, ceza, hukuk ve tüketici alanları başta olmak üzere ülke genelinde 140 yeni mahkemenin faaliyete geçeceğini ilan etti.

Türkiye genelinde adalet hizmetlerinin hızlandırılması, mahkemelerdeki iş yükünün hafifletilmesi ve vatandaşların adalet mekanizmasına çok daha hızlı erişebilmesi adına yeni adımlar atıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargılama süreçlerini çok daha makul sürelere indirecek ve mahkemelerde uzmanlaşmayı (ihtisaslaşmayı) sağlayacak dev yargı hamlesini resmen ilan etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Gürlek, 140 yeni mahkemenin kurulacağını açıkladı.

Bakan Gürlek duyurdu! 140 yeni mahkeme kurulacak

HANGİ ALANDA KAÇ MAHKEME AÇILIYOR?

Buna göre, 1 Ağır Ceza Mahkemesi, 1 Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, 3 Çocuk Mahkemesi, 46 Asliye Ceza Mahkemesi, 1 Sulh Ceza Hâkimliği ve 4 İnfaz Hâkimliği kuruluyor.

Hukuki uyuşmazlıkların, ticari davaların ve iş dünyasını ilgilendiren süreçlerin daha hızlı çözülmesi amacıyla da 36 Asliye Hukuk Mahkemesi, 1 Sulh Hukuk Mahkemesi, 5 Asliye Ticaret Mahkemesi, 2 Aile Mahkemesi, 24 İş Mahkemesi ve 16 Tüketici Mahkemesi faaliyete geçiriliyor.

Bakan Gürlek duyurdu! 140 yeni mahkeme kurulacak

Bakan Gürlek'in paylaşımı ise şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan liderliğinde adalet hizmetlerinin vatandaşlarımıza daha etkin, verimli ve hızlı bir şekilde ulaştırılması ve mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla;

🔹 1 Ağır Ceza Mahkemesi,

🔹 1 Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi,

🔹 3 Çocuk Mahkemesi,

🔹 46 Asliye Ceza Mahkemesi,

🔹 1 Sulh Ceza Hâkimliği,

🔹 4 İnfaz Hâkimliği,

🔹 36 Asliye Hukuk Mahkemesi,

🔹 1 Sulh Hukuk Mahkemesi,

🔹 5 Asliye Ticaret Mahkemesi,

🔹 2 Aile Mahkemesi,

🔹 24 İş Mahkemesi,

🔹 16 Tüketici Mahkemesi olmak üzere toplam 140 yeni mahkemenin kurulmasına karar verilmiştir.

Bu adımla, yargılamaların daha makul sürede tamamlanmasını ve adalet hizmetlerinin etkinliğinin daha da güçlendirilmesini hedefliyoruz.

Yeni kurulan mahkemelerimizin vatandaşlarımıza ve yargı teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum"

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