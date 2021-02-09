Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Bir şekilde bu hastalarda antikor gelişimi sağlanırsa, koronavirüse yakalanmalarının engellenebileceği yakalanırlarsa da aşılandıkları için daha hafif geçirmelerinin sağlanabileceğini ifade eden Doç. Dr. Sevindik, “Aşı, kemoterapi döneminde de yapılabilir. Aşılanmanın yan etkilerinden çok korkmuyoruz. Esas problem bu hastalarımızda etkinliğinin zayıf olma ihtimalidir. Bunu da göze almak lazım. Bu çerçevede, bütün kanser hastalarının, hekimleri ile de görüşerek aşılanmaları gerekiyor. Kanseri atlatmış, nüksetme ihtimali de kalmamış ya da düşük ihtimal olan kişilerin de aşılanmasını öneriyoruz” şeklinde konuştu.