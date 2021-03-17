Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ancak bakım evinde çalışmak veya yaşlı aile üyelerine bakmak gibi mesleki faaliyetleri riskli gruplarla yakın ilişki gerektirenler ile Güney Afrika veya Brezilya varyantı tespit edilen vakalar ile temaslı olanlara, Sağlık Bakanlığı kurallarına göre karantina uygulanacak. Uzmanlar aşılanan kişilerin de virüs bulaştırabileceği yönünde görüş bildiriyor.

Rehberde varyant virüslerle ilgili "Güney Afrika (501Y.V2 veya B.1.351); ve Brezilya (P1) Varyant suş ile enfekte kesin vaka temaslılarının karantina süreleri en az 10 gün olup, bu sürenin sonunda PCR negatifliği gösterilerek karantinanın sona erdirilmesi gerekmektedir." ifadesi yer aldı.

Rehberde Yakın Temaslı (Yüksek Riskli) gruplar şöyle sıralandı:

-COVID-19 hastası ile korunma önlemleri almadan (maskesiz veya maskenin uygunsuz kullanımı) teması olan kişiler aşağıdaki durumlarda yüksek riskli temaslı olarak kabul edilir.

-COVID-19 hastasıyla 1 metreden daha yakın mesafede tek seferde 15 dakikadan uzun süreyle yüz yüze kalan, konuşan kişiler

-COVID-19 hastasına doğrudan bakım sağlayan kişiler,

-COVID-19 hastası öğrenci/öğretmen ile aynı sınıfı paylaşan öğrenciler ve öğretmenler,

-COVID-19 hastasıyla fiziksel temas eden kişiler (örn. öpüşme, kucaklaşma, sarılma vb.),

-COVID-19 hastasının salgıları (tükürük, balgam vb.) ile veya COVID-19 hastasının hapşırma-öksürme gibi durumlarında korunmasız temas eden kişiler,

-COVID-19 hastasıyla aynı kapalı ortamda (hastane veya banka bekleme salonları, tapu, vergi dairesi, belediye gibi resmi kurumlarda bekleyenler, otobüs, servis vb. ulaşım araçları) bulunan kişiler,

-COVID-19 hastasıyla aynı uçakta seyahat eden yolculardan iki ön, iki arka ve iki yan koltukta oturan (kişi koridorda oturuyorsa ön ve arka çaprazda oturan en yakın kişiler de temaslı olarak alınır) kişiler,

-COVID-19 hastasıyla aynı evde yaşayan kişiler.

-COVID-19 hastasıyla aynı ofiste çalışanlar kişiler,

-COVID-19 hastasıyla yurtta veya otelde aynı odayı paylaşan kişiler,

-COVID-19 hastasıyla aynı otobüste seyahat eden kişiler,