Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Doktor tarafından değerlendirilmeyen testlerin yalancı bir güven hissi verebileceğini belirten Prof. Dr. Erensoy “Antikor testi sonucu pozitif çıksa da bu her zaman vücudun virüse karşı yeterli koruma sağladığı anlamına gelmez. O yüzden test seçimine ve kullanım alanına da konunun uzmanlarının karar vermesi önemli. ELISA temelli denilen ya da teknik olarak duyarlılığının daha yüksek olduğu bilinen yöntemlerin kullanılması tercih ediliyor. Hastalığı geçiren ya da aşı olan kişinin vücudun ürettiği antikor ancak 3 haftada yüksek seviyeye geliyor. En önemlisi bu testlerle ortaya çıkan antikor sonuçları, enfeksiyondan koruma konusunda birebir kesin kanıt değil Ancak aşıdan sonra bireysel karar vermek ve yorum yapmak için antikor testlerinin yapılması tavsiye edilmiyor" dedi.