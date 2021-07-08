Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi iş birliği ile geliştirilen ilk yerli inaktif Covid-19 aşısı Turkovac'ın Faz-3 çalışmaları kapsamında gönüllülerin aşılanmalarına devam ediliyor. Bu kapsamda Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne gelen bir karı koca yerli aşı için gönüllü olarak aşılarını oldu.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Emin Kalkan ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan da süreç hakkında bilgi verdi. Faz-3 çalışmaları kapsamında gönüllü olmak isteyen vatandaşlar, gerekli kriterleri sağlaması durumunda E-nabız uygulaması üzerinden randevu alarak yerli aşıdan olabilecek.

YERLİ AŞIYA BÜYÜK İLGİ

Yerli aşıyla ilgili sürdürülen çalışmalara ilişkin konuşan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, “İlk yerli Covid-19 aşımız geleneksel bilinen teknikle geliştirildi. Faz-3 çalışmaları tamamen TÜSEB’in koordinasyonunda devam ediyor. Uçtan uca bir aşı çalışmasını gerçekleştirmiş oluyoruz bu büyük bir gurur ülkemiz için Türkiye’de şu anda baktığımızda müthiş bir aşılama hızı var." dedi.

Gönüllü olabilmek için daha önce aşılanmamış ve 18-55 yaş arasında Covid-19 geçirmemiş olmak gerektiğini aktaran Akdoğan, "E-Nabız’dan gönüllü olmak isteyen kişiler başvurularını yapıyor. Onlu sayılarla Faz-1 gerçekleştirildikten sonra aşının güvenilirliği ortaya çıkmış oluyor. Bundan sonra Faz-2 aşamasına başvuruluyor, yüzlü ifade etmiş olduğumuz sayılarda ve burada da elde edilen iyi sonuçlarla beraber artık Faz-3 yani binli sayılarla ifade etmiş olduğumuz gönüllü sayılarına geçmiş oluyoruz." açıklamasını yaptı.

Yerli aşıya büyük bir teveccüh olduğunu belirten Akdoğan, "Bunun dışında TÜSEB’in desteklemiş olduğu başka aşı çalışmaları da var. Gönüllü olmak isteyen vatandaşlarımızı aşı çalışmalarına katılmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"TÜM VATANDAŞLARIMIZI HASTANEMİZE DAVET EDİYORUZ"

Gönüllülerin aşılanmasıyla ilgili sürece ilişkin bilgi veren Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Emin Kalkan, “Faz-3 laboratuvarımızda gönüllü olan vatandaşlarımızın tümünü aşılamak için burada özel bir ekip kurduk. Aşı gönüllülerimizi aşılıyoruz." dedi.

Çalışmadaki 40 bin civarı gönüllünün neticeleriyle birlikte hızlıca yaygın kullanıma geçileceğini ümit ettiklerini belirten Kalkan, "Bu anlamda Türk aşısını bekleyen Faz-3 aşısı için gönüllü olmak isteyen tüm vatandaşlarımızı hastanemize davet etmek istiyoruz. Günlük bugün on kadar kişimizi aşılayacağız.” değerlendirmesini yaptı.

"MEMNUNUM, SIKINTI YOK"

Aşıya gönüllü olan bir vatandaş, “Bakanlığımızın çalışmasını duyduğumuzdan beri, önceliğimiz yerli, yerli aşıyı bekliyorduk. Tavsiye ederim herkese, vurdurdum memnunum. Sıkıntım yok Allah’a şükür. Sanki hiçbir şey yok gibi.” dedi.