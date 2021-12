Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Bağışıklık sistemini güçlendiren besinlerin kış aylarında daha büyük önem kazandığını söyleyen Dyt. Gözde Akın, bugünlerde soframızda C vitamini içeren besinlere ağırlık vermek gerektiğini vurguladı. Portakal, mandalina, greyfurt ve kivi gibi kış meyvelerinin çok iyi birer C vitamini kaynağı olduğunu hatırlatan Akın “Brüksel lahanası, ıspanak, maydanoz, tere ve karnabahar gibi sebzeler hem A hem de C vitamini bakımdan zengindir. Enginar, yoğurt, domates bağışıklık sisteminin en iyi dostları arasındadır. Ayrıca balık, ceviz, badem ve fındıkta bol miktarda bulunan Omega 3 bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Haftada iki üç kere ızgara, buğulama şeklinde tüketilen balık Omega yağ asitleri, fosfor iyot ve selenyum açısından önemlidir” dedi.

C vitaminin Covid-19 karşı etkisi açıklandı: Yüzde 70 oranında iyileşme sağlıyor Dünya genelinde yapılan 12 klinik araştırması sonucunda C vitaminin koronavirüse karşı etkili oldu açıklandı. C vitaminin damardan verilmesinin koronavirüs tedavisinde kandaki oksijen seviyesini arttırdığı, iltihabı azaltabileceği ve hastanede kalış süresini kısaltabileceği belirtildi. Bilim adamları, C vitaminin Covid-19’u önleyebileceğini ve iyileşmeyi hızlandırmaya yardımcı olabileceği belirtilirken, Çin'in Wuhan kentinde yürütülen çalışmada, C vitamininin belirti gösteren Covid-19’dan iyileşme oranını yüzde 70 artırdığı bulundu.

Çinko ve C vitamini desteği koronavirüste etkisiz kalıyor Araştırmacılar, koronavirüs semptomlarının süresini hafifletmede çinko ve C vitamininin klinik çalışmalarda yetersiz kaldığını ortaya çıkardı.