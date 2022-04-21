Türkiye Gazetesi

Alerji, soğuk algınlığı, diyabet, hipertansiyon… İnsan sağlığını tehdit eden pek çok rahatsızlık mevcut. Bu hastalıkları basit yöntemlerle bazen gidermek mümkün. Uzmanların verdiği önerilere kulak vererek hayatınızın geri kalanında daha sağlıklı olabilirsiniz. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, her evde bulunan soğanla ilgili dikkat çeken önerilerde bulundu. Özellikle soğanı soyup, dörde bölüp başucunuza koyarsanız nelere fayda sağlayacağını anlattı. Peki, yatak odasına soğan koymanın faydaları neler? Odaya soğan koymak öksürüğü keser mi? Odaya soyulmuş soğan koyduğunuzda ne olur? İşte detaylar…

SOĞANIN İNANILMAZ FAYDASI

Vücuda birçok faydası olan soğan, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, hastalıklardan koruyor. Soğanı dörde bölüp yatak odasına koymanın faydaları ise şaşırtıcı. Soğanın yayacağı antioksidan özelliği sabaha kadar sizi dinç tutacak. Yattığınız odaya soğan koymak ayrıca oda içerisindeki mikropları öldürmek için de faydalı. Soğanı yemeklere eklemenin yanı sıra yanınızda bulundurmak dahi yetiyor. Soğan, kalp sağlığını koruyan bir etkiye de sahip. Bu sebze ayrıca enfeksiyon hastalıklarını önlüyor, insan bağışıklığı için en önemli bileşenleri sağlıyor.

VİTAMİN VE MİNERAL ZENGİNİ

Doğal antibiyotik deposu olan soğan özellikle A, C ve B vitaminleri açısından önemli bir sebze. Ayrıca kükürt, iyot, kalsiyum, demir, folat, magnezyum, fosfor, potasyum ve antioksidanlar açısından da zengin bir kaynak. Soğanın içeriğinde bulunan A vitamini hem enfeksiyonlara karşı bağışıklığı hem de göz sağlığını destekler. İçeriğindeki B vitaminleri ise suda eriyen vitaminlerdir. B vitamini bağışıklık ve sinir sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olur. İçeriğindeki C vitamini ise özellikle kış mevsiminde hastalıklardan korunmaya destek sağlar.

SOĞANI BAŞUCUNUZDAN AYIRMAYIN

Dışarı çıkarken soğanı yanınızda taşımak pek mümkün değil. Ancak evinizin içinde soğanı bulundurmanın birçok faydası söz konusu. İşte onlardan bazıları…

Başucunda soğan bulundurmak, grip ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklarıda daha rahat nefes almaya olanak sağlar.

Soğanı dörde bölüp odanızın bir köşesine koymanız odanızın içindeki mikropların ölmesine destek olur.

Soğan, solunum yollarının ferahlamasında büyük rol oynar.

Soğanın solunum yollarında vereceği rahatlama hissi ile öksürük gibi sorunlardan hızlıca kurtulabilirsiniz.

Soğandan alınan kükürtün hipertansiyon başlangıcını geciktirme ve azaltmaya yardımcı olduğu diğer çalışmalarla tespit edilmiştir.

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