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    Depresyon tespitini yapay zekâ yapıyor

    Bilkent Üniversitesinden bilim adamları psikiyatristlerle iş birliği yaparak, “ses”, “konuşma içeriği”, “yüz ifadesi” ve “beden dili” gibi verilerle kişinin depresyonda olup olmadığını tespit edip “kişilik analizi” yapabilen yapay zekâ tabanlı yazılım geliştirdi.

    Depresyon tespitini yapay zekâ yapıyor
    Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yapay zekâ ile insan davranışlarının otomatik analizi üzerine çalıştığını aktaran Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hamdi Dibeklioğlu “Normalde, klinik psikologlar ve psikiyatristler, gözlemler üzerine teşhis koyuyor. Bizim yaptığımız da aslında buna benzer bir şey. Yapay zekâ ile çeşitli verileri kullanarak depresyon seviyesini tespit etmeye çalışıyoruz. Uzman, o anda görüşmeyi yaparken bir yandan da yapay zekâlı sistem, belli bir karara varıp onu uzmanla paylaşmış oluyor” diye konuştu. 

    Düzenleyen: Zeliha Mangırcıoğlu - Sağlık
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Depresyon
    Haberler > Sağlık > Depresyon tespitini yapay zekâ yapıyor
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