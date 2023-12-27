Depresyon tespitini yapay zekâ yapıyor

27 Aralık 2023 07:12 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 07:13

Yapay zekâ ile insan davranışlarının otomatik analizi üzerine çalıştığını aktaran Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hamdi Dibeklioğlu “Normalde, klinik psikologlar ve psikiyatristler, gözlemler üzerine teşhis koyuyor. Bizim yaptığımız da aslında buna benzer bir şey. Yapay zekâ ile çeşitli verileri kullanarak depresyon seviyesini tespit etmeye çalışıyoruz. Uzman, o anda görüşmeyi yaparken bir yandan da yapay zekâlı sistem, belli bir karara varıp onu uzmanla paylaşmış oluyor” diye konuştu.