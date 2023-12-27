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Depresyon tespitini yapay zekâ yapıyor
Bilkent Üniversitesinden bilim adamları psikiyatristlerle iş birliği yaparak, “ses”, “konuşma içeriği”, “yüz ifadesi” ve “beden dili” gibi verilerle kişinin depresyonda olup olmadığını tespit edip “kişilik analizi” yapabilen yapay zekâ tabanlı yazılım geliştirdi.
Yapay zekâ ile insan davranışlarının otomatik analizi üzerine çalıştığını aktaran Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hamdi Dibeklioğlu “Normalde, klinik psikologlar ve psikiyatristler, gözlemler üzerine teşhis koyuyor. Bizim yaptığımız da aslında buna benzer bir şey. Yapay zekâ ile çeşitli verileri kullanarak depresyon seviyesini tespit etmeye çalışıyoruz. Uzman, o anda görüşmeyi yaparken bir yandan da yapay zekâlı sistem, belli bir karara varıp onu uzmanla paylaşmış oluyor” diye konuştu.
Düzenleyen: Zeliha Mangırcıoğlu - Sağlık
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi