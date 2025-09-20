Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Sağlık > Dirençli bakterilere karşı yapay zeka silahı! Tedavide yeni dönem başlıyor

Dirençli bakterilere karşı yapay zeka silahı! Tedavide yeni dönem başlıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dirençli bakterilere karşı yapay zeka silahı! Tedavide yeni dönem başlıyor
Sağlık Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'de Stanford Üniversitesi ve Arc Enstitüsü'nden bilim insanları, yapay zeka kullanarak E. coli gibi dirençli bakterileri hedef alan ve yok edebilen virüsler geliştirdi. Laboratuvar ortamında başarılı sonuçlar veren bu virüslerin, antibiyotik direncine karşı yeni bir umut olması bekleniyor.

ABD'de bilim insanları, yapay zeka teknolojisi sayesinde "escherichia coli (E. coli)" bakterilerini hedef alıp yok edebilen, "bakteriyofaj" olarak adlandırılan virüsler geliştirdi.

Stanford Üniversitesi ve merkezi ABD'de bulunan Arc Enstitüsünden araştırmacılar, antibiyotiklere karşı giderek güçlenen bazı bakteri türlerine karşı yeni tedavi bulmak umuduyla çalışma yaptı.

LABORATUVARDA 16 VİRÜS ETKİLİ OLDU

Bilim insanları, yapay zeka modellerini kullanarak "bakteriyofaj" adı verilen ve bakterileri enfekte eden virüslerin genetik planlarını sıfırdan tasarladı.

Laboratuvar deneylerinde tasarlanan yüzlerce virüs arasından 16'sının canlı bakterileri yok edebildiği görüldü.

Çalışmanın sonucunda bu virüslerden bazıları, doğada bulunan benzerlerinden daha hızlı ve etkili sonuç verdi.

DİRENÇLİ BAKTERİLERİ YOK ETTİ

Araştırmacılar, yapay zeka ile tasarlanan bakteriyofaj virüslerini bir araya getirerek hazırladıkları "karışımın", bazı dirençli bakteri türlerini kısa sürede etkisiz hale getirdiğini tespit etti.

Çalışmayı yürüten ekip, bu yöntemin sadece bakteriyel enfeksiyonlarla mücadelede değil gelecekte daha karmaşık biyolojik sistemlerin tasarımında da kullanılabileceğini belirtti.

E.coli, insan ve hayvan bağırsaklarında doğal olarak bulunan bakteri türüdür. Çoğu türü zararsızdır ve sindirime yardımcı olur ancak bazen ishal, idrar yolu enfeksiyonu veya nadiren daha ciddi hastalıklara yol açabilir.

Araştırmanın sonuçları, "BioRxiv" internet sitesinde yayımlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Şehit Şeyda Yılmaz'ın katiline bir dava daha! Yağma suçundan da yargılanacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yemek yemekte güçlük çekiyordu, sorunu tespit edildi! Şimdi ilk isteği… - SağlıkYemek yemekte güçlük çekiyordu, sorunu tespit edildiDoğu’nun şifası, Anadolu’nun sırrı ile buluşuyor! 5 bin yıllık gelenek Türkiye'ye geliyor - Sağlık5 bin yıllık şifa geleneği Türkiye'ye geliyorİlk belirtisi hafıza bozukluğu… Yavaşlatmada ise erken teşhis kritik - Sağlıkİlk belirtisi hafıza bozukluğu… Yavaşlatmada ise erken teşhis kritikKendi kendine yaptığı muayenede fark etti! Hastanede gerçeği öğrendi - SağlıkKendi kendine yaptığı muayenede fark etti! Hastanede gerçeği öğrendiAni omuz hareketlerine dikkat! Uzmanı ''Kalıcı olabilir'' diyerek uyardı - SağlıkAni omuz hareketlerine dikkat! Uzmanı ''Kalıcı olabilir'' diyerek uyardıUzmanı ''Migrenle karıştırmayın'' diyerek uyardı! ''Diş sıkma'' problemi sessizce ilerliyor - SağlıkUzmanı ''Migrenle karıştırmayın'' diyerek uyardı! ''Diş sıkma'' problemi sessizce ilerliyor
Sonraki Haber Yükleniyor...