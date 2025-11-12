Karadeniz kumundan ağrı kesici kumaş! Hülya Avşar sağlık sektörüne girdi

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Giyilebilir teknolojilerin kullanıldığı kumaştan üretilen dizlik, korse, bileklik, boyunluk gibi ürünler, kas ve eklem ağrılarını azaltıyor, bel ağrısı, diz ağrısı ve migrene iyi geliyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Şarkıcı Hülya Avşar’ın ortak olduğu firma 6 yıllık bir ARGE çalışması sonucunda Karadeniz’in siyah kumundan ağrı kesici kumaş üretti. Giyilebilir teknolojilerin kullanıldığı kumaştan üretilen dizlik, bellik, bileklik, boyunluk gibi ürünlerin en az 7 günlük bir kullanım sonucunda kas ve eklem ağrılarını azalttığı, bel ağrısı, romatizmal ağrılar, karpal tünel sendromu, diz ağrısı ve migrene iyi geldiği klinik çalışmalarla kanıtlandı.

Siyah kumun manyetik etkisinden faydalanılarak geliştirilen ürünlerin klinik çalışmalarını yürüten Medipol Üniversitesi Geleneksel Tedavileri Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Mahmut Tokaç, “Üniversitemizde ve Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaptığımız çalışmalarda Magrnasand’ın ağrı üzerindeki etkisini test ettik. Yapılan çalışmada siyah kum ile tedavi edilen grupta ağrı skorlarının anlamlı şekilde düştüğünü gördük. 7-8 seviyelerinde olan ağrı skorları 4 civarına geriledi. Aynı zamanda el-ayak uyuşması ve migren şikâyetlerinde de belirgin azalma görüldü. Yaptığımız çalışmayı uluslararası bir ağrı dergisinde de yayınladık. Ürünler, siyah kumun şifalanma etkisinden faydalanarak dünyada ilk defa Türk iş adamları tarafından geliştirilen teknoloji olarak tıp literatürüne de girdi” dedi.

SİYAH KUMUN İÇİNDE 20 ÇEŞİT MİNERAL VAR

Günlük hayatta rahatlıkla kullanılabilen ürünler hâline getirilen kumaşın içeriğinde siyah kumun yanı sıra 20 çeşit mineralin de bulunduğunu anlatan Hülya Avşar ise, “Siyah kumun mıknatıs etkisi kas ve eklemleri harekete geçiriyor. Ödemi azaltıyor. Böylece ağrıyı gideriyor. Ben de spor yaparken ya da günlük hayatta kullanıyorum” diye anlattı.

