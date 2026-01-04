Mantar zehirlenmesi yaşadı, kadavradan alınan karaciğerle kurtuldu
Aydın’da mantar zehirlenmesi nedeniyle karaciğeri iflas eden 18 yaşındaki Medine Coşkun, Denizli’deki organ bağışı sayesinde hayata tutundu. Zamanla yarışan ekiplerin gerçekleştirdiği acil karaciğer nakli başarıyla sonuçlandı.
18 yaşındaki Medine Coşkun, mantar zehirlenmesi sonucu karaciğer yetmezliği yaşadı ve acil organ nakliyle sağlığına kavuştu.
- Medine Coşkun (18), mantar yedikten sonra fenalaşarak karaciğer fonksiyonlarının tamamen durduğu tespit edildi.
- Acil organ nakli kararı alındı ancak ailesinden uyumlu doku bulunamadı.
- Sağlık Bakanlığı Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi'ne çağrı yapıldı.
- Denizli'de beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın ailesinin organ bağışıyla uygun karaciğer bulundu.
- Organ, zamanla yarışarak İzmir'e ulaştırıldı ve genç kıza başarılı bir şekilde nakledildi.
- Ameliyatın ardından Medine Coşkun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Aydın’ın Köşk ilçesinde 18 yaşındaki Medine Coşkun, üç hafta önce babası Salih Coşkun ile mantar yedikten sonra fenalaştı. İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesinde yapılan tetkiklerde, mantar zehirlenmesine bağlı olarak karaciğer fonksiyonlarının tamamen durduğu belirlendi ve acil organ nakli kararı alındı.
Yoğun bakımda tedavi altına alınan Coşkun için ailesinden alınan doku örnekleri uyumlu çıkmadı. Bunun üzerine doktorlar, Sağlık Bakanlığı Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi’ne acil çağrıda bulundu. Denizli’de beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın ailesinin organ bağışını kabul etmesiyle uygun karaciğer bulundu.
Zamanla yarışan ekip, organı Denizli’den İzmir’e ulaştırarak ameliyathanede entübe edilmiş hâlde bekleyen genç kıza başarılı bir şekilde nakletti.
Ameliyatın ardından bir hafta yoğun bakımda kalan Medine Coşkun’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.