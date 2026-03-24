İş gereği gittiği Mısır’da stent operasyonu sırasında kalp kapağı ağır hasar gören Aydın Çalışkan, nefes dahi alamaz hâlde döndüğü Türkiye’de riskli bir operasyonla hayata tutundu.

ZİYNETİ KOCABIYIK- Genç yaşta geçirdiği ağır kalp krizi sonrası yıllarca sağlıklı bir ömür süren 44 yaşındaki iş adamı Aydın Çalışkan’ın hayatı, iş için gittiği Mısır’da âdeta bir korku filmine dönüştü. Şiddetli göğüs ağrısıyla Mısır’da hastaneye başvuran Çalışkan’a yapılan 3,5 saatlik müdahale, hayatını kurtarmak yerine daha büyük bir tehlikeye yol açtı. Tıkalı stentleri açılmaya çalışılırken kalp kapakçığı ciddi şekilde zarar gören genç adam, çareyi Türkiye’ye dönmekte buldu.

3,5 SAATLİK OPERASYON BÜYÜK HASARA YOL AÇMIŞ

Mısır’daki müdahalenin ardından durumu ağırlaşan Çalışkan, soluğu Medipol Mega Üniversite Hastanesinde aldı. Hastanın durumunu değerlendiren Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, yaşanan süreci şu sözlerle özetledi:

Hastamız daha önce geçirdiği kriz sebebiyle hassas bir kalbe sahipti. Mısır’da damar açılmaya çalışılırken maalesef kalp kapağında geri dönüşü zor bir hasar oluşmuş. Türkiye’ye geldiğinde tablo çok karmaşıktı; kalp yetmezliği kapıdaydı.

KONSEYDEN ÇIKAN RİSKLİ KARAR

Hastanın henüz 40’lı yaşlarının başında olması sebebiyle cerrahi müdahalenin hayati önem taşıdığını belirten Prof. Dr. Boztosun, kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi konseyinin ortak kararıyla ameliyat masasına yatırılan Çalışkan’ın parçalanan kalp kapağının, başarılı bir operasyonla değiştirildiğini söyledi.

Yaşadığı süreci “yeniden doğuş” olarak nitelendiren Aydın Çalışkan, daha önce kendisine kalp nakli bile önerildiğini belirterek şunları söyledi:

2019’dan beri bu hastalıkla boğuşuyorum. Baypas, pil, hatta nakil diyenler oldu. Mısır’daki o talihsiz müdahaleden sonra nefes alamaz hâle gelmiştim. Türkiye’ye döndüğümde kapağımın zarar gördüğünü öğrendim. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Bilal Hoca’m ve ekibi beni resmen uçurumun kenarından çekip aldı.

Operasyon sonrası kalp fonksiyonlarının normale döndüğünü söyleyen uzmanlar, genç hastanın kalbinin kasılma gücünün zamanla daha da artacağını öngörüyor.

