Yapılan son araştırmalar, telefon ve bilgisayar ekranlarındaki mavi ışığın hücrelerimizi yaşlandırdığını kanıtladı. Üstelik rakamlar korkutucu boyutta. Günde 6 saatten fazla ekrana hapsolmak, saçların beyazlama riskini tam 7 kat artırıyor. Sadece saçlar değil, cildimiz de bu ışık yüzünden geri dönülmez hasarlar alıyor.

Oregon Eyalet Üniversitesi ve Bahria Sağlık Bilimleri Üniversitesi bilim insanları tarafından yürütülen çalışmalar, dijital cihazların insan biyolojisi üzerindeki yıkıcı etkilerini deşifre etti.

Meyve sinekleri ve insanlar üzerinde yapılan deneyler, mavi ışığa maruz kalmanın temel hücresel işlevleri bozarak yaşlanma sürecini tetiklediğini kanıtladı. Dr. Jadwiga Giebultowicz liderliğindeki ekip, mavi ışığın hücrelerin enerji üretiminde hayati önem taşıyan "metabolit" seviyelerini altüst ettiğini buldu.

Araştırmaya göre mavi ışık, hücrenin enerji üretmesi için gereken süksinat seviyesini artırırken, nöronlar arası iletişimi sağlayan glutamatı azaltıyor.

Dr. Giebultowicz yaptığı açıklamada, "Yüksek süksinat seviyeleri, pompaya konan ama araca ulaşamayan benzine benziyor; enerji var ama hücre bunu kullanamıyor, bu da erken ölüme yol açıyor" dedi.

Güzelliğin gizli katili: Mavi ışık! Günde 6 saat telefon bakmak erken yaşlandırıyor

SAÇ BEYAZLAMASINDA 7 KAT RİSK

Bahria Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından 450 yetişkin üzerinde yapılan bir diğer araştırma ise ekran bağımlılığının dış görünüş üzerindeki ağır faturasını çıkardı.

Günde 7 saate kadar ekran kullanan katılımcıların verileri çarpıcı sonuçlar verdi:

Günde 6 saatten fazla telefon kullananlarda saçların erkenden beyazlama riski tam 7 kat daha fazla.

Katılımcıların yaklaşık %75’inde belirgin göz çevresi morlukları ve torbalar tespit edildi.

Yoğun kullanıcı grubunda cilt kuruluğu, kırışıklıklar ve sarkmaların çok daha yaygın olduğu görüldü.

KORUNMANIN YOLU: FİLTRE VE GÜNEŞ KREMİ

Bilim insanları, mavi ışığın cilt üzerindeki etkisinin güneş ışığına benzer bir hasara neden olduğunu kaydetti. Uzmanlara göre, yaşlanma riskini azaltmak için ekran filtresi kullanmak veya evde bile olsanız mavi ışığa karşı etkili güneş kremleri sürmek koruyucu bir strateji olabilir.

