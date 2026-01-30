İspanya’da yapılan araştırmada, üçlü kombinasyon tedavisi kullanılarak farelerde pankreas tümörleri yok edildi. Araştırma, hastaların sağ kalma oranını artırabilecek yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine kapı aradı ancak insan üzerindeki etkileri için daha fazla klinik deney gerektiği bildirildi.

İspanya Ulusal Kanser Araştırma Merkezi (CNIO) bünyesinde yapılan çalışmada, araştırmacılar, sağ kalma oranı en düşük olan kanser türlerinden pankreas kanserinin tedavisi için fareler üzerinde deney yaptı.

FARELERDE PANKREAS TÜMÖRÜ YOK EDİLDİ

Araştırmacılar, "üçlü kombinasyon tedavisi" kullanılarak farelerde pankreas tümörlerinin yok edilebildiğini ortaya koydu.

Bu çalışmanın "Pankreas Duktal Adenokarsinomu" kanseri hastalarının sağ kalma oranını artırabilecek yeni kombinasyon tedavilerinin tasarlanmasının önünü açtığına işaret eden araştırmacılar, çalışmanın ayrıca yeni klinik deneylerin geliştirilmesi konusunda bir yön çizdiğini ifade etti.

İNSAN DENEMELERİ HENÜZ BAŞLAMADI

Araştırmacılar, deneyin yapıldığı farelerin, verilen ilaçlara direnç göstermediğine dikkati çekti.

Öte yandan çalışmanın insan üzerindeki etkilerini tespit edebilmek için klinik deneyler yapılması da gerekiyor.

CNIO Deneysel Onkoloji Grubu Başkanı Mariano Barbacid, yaptığı açıklamada, henüz bu üçlü tedavi ile klinik denemeler yapacak aşamada olmadıklarının altını çizdi.

KANSER HÜCRESİNE ÜÇ YÖNLÜ MÜDAHALE…

“Üçlü kombinasyon tedavisi", kanser hücresini aynı anda üç farklı mekanizmadan baskılamak için üç ayrı ilacın birlikte verilmesi anlamına geliyor.

Araştırmanın sonuçları, "Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)" dergisinde yayımlandı.

