Kanser tedavisi sürecinde kullanılan alternatif ve tamamlayıcı yöntemlerin masum olmadığını ortaya çıktı. Uzmanlar bazı bitkisel takviyelerin kemoterapinin etkisini azaltabileceği ve ciddi sağlık riskleri doğurabileceği uyarısında bulunuyor.

Kanser tedavisi sürecinde hastalar, uygulanan tıbbi tedavilerin yanı sıra günlük hayatta kendilerini destekleyecek yollar arayabiliyor.

Alternatif ve tamamlayıcı yöntemlerin ‘doğal’ olarak tanımlanmasının her zaman güvenli oldukları anlamına gelmediğine dikkat çeken Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi’nden Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Yıldırım, “Bazı bitkisel takviyeler kemoterapi ilaçlarının emilimini azaltabilir, karaciğer ve böbrekler üzerinde ek yük oluşturabilir ya da bağışıklık sistemi üzerinde istenmeyen etkilere yol açabilir. Zararsız olduğu düşünülen ürünler bazen tedavinin etkisini azaltabilir ve bu durum hastaların farkında olmadığı riskler doğurabilir. Bu nedenle tedavi sürecinde kullanılan her ürünün, alınan her desteğin mutlaka hekimle paylaşılması gerekir” dedi.

