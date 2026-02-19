Periodontoloji uzmanı Dr. Nihal Bahar, Ramazan’da ağız sağlığını korumak için sahur ve iftardan sonra diş fırçalamanın, diş ipi kullanımının ve yeterli su tüketiminin önemine dikkat çekti.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Ramazan ayında gün boyu su ve besin tüketilmemesinin, ağız içinde doğal bir koruyucu olan tükürük miktarını azaltarak dişleri daha savunmasız hâle getirdiğini aktaran periodontoloji uzmanı Dr. Nihal Bahar, "Sahurdan sonra ve iftardan sonra dişlerin mutlaka fırçalanmasını öneriyoruz" dedi.

"Diş ipi kullanımı da ihmal edilmemeli" diyen Bahar, "Gün içinde fırçalama yapılamasa bile, ağız hijyeninin bu iki ana zamanda iyi sağlanması bakteri birikimini önemli ölçüde azaltır. Ayrıca sahurda çok şekerli ve yapışkan gıdalardan kaçınmak dişler için koruyucu bir önlemdir. İftar ve sahurda yeterli su tüketimi de ağız sağlığını korumak açısından çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

