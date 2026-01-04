Verem, grip ve üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla karıştırılabiliyor. Uzmanlar 2 haftadan fazla süren öksürük için uyarıda bulunuyor, mutlaka doktora gidiniz.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Karadağ, 4-10 Ocak Verem Eğitim ve Farkındalık Haftası kapsamında yaptığı açıklamada, veremin (tüberküloz) sadece akciğerleri değil, vücudun birçok bölgesini etkileyebilen ciddi bir hastalık olduğuna dikkat çekti.

İNCE HASTALIK HAVA YOLU İLE BULAŞIYOR

Veremin, Mycobacterium tuberculosis adı verilen bakteri nedeniyle ortaya çıkan, hava yoluyla bulaşan ve tedavi edilmediğinde ölümcül olabilen kronik bir enfeksiyon hastalığı olduğunu belirten Karadağ, hastalığın sinsi ilerlemesi nedeniyle halk arasında “ince hastalık” olarak bilindiğini ifade etti. Hastaların yaklaşık yüzde 80’inde akciğerlerin etkilendiğini vurgulayan Karadağ, bakterinin kan ve lenf yoluyla omurga, böbrek, beyin zarı, kemikler ve lenf bezlerine de yayılabildiğini söyledi.

"ÜŞÜTTÜM, SİGARADANDIR" DEMEYİN

Tüberkülozun özellikle başlangıç döneminde üst solunum yolu enfeksiyonları ve grip ile karıştırılabildiğini belirten Prof. Dr. Karadağ, öksürük, halsizlik, yorgunluk ve hafif ateş gibi belirtilerin ortak olduğuna dikkat çekti. “Öksürük 2 haftayı geçtiyse ‘üşüttüm, sigaradandır’ diyerek geçiştirilmemeli” uyarısında bulunan Karadağ, özellikle hava kirliliği ve nemin etkili olduğu bölgelerde belirtilerin kolayca maskelenebildiğini söyledi.

YENİDEN İLK SIRAYA ÇIKTI, YILDA 1,2 MİLYON İNSAN ÖLÜYOR

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre veremin, dünya genelinde bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanan ölümlerde yeniden ilk sıraya yerleştiğini aktaran Karadağ, yılda yaklaşık 10,7 milyon yeni vaka ve 1,2 milyon ölüm kaydedildiğini belirtti.

Türkiye’nin Ulusal Tüberküloz Kontrol Programı sayesinde önemli başarı sağladığını ifade eden Karadağ, vaka sayısının 2005’te 20 binin üzerindeyken günümüzde 9-9,5 bin bandına gerilediğini söyledi.

BU BELİRTİLER VARSA DİKKAT!

Tedavinin mutlaka düzenli ve eksiksiz sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Karadağ, tedavinin yarım bırakılmasının “ilaç dirençli verem” gibi çok daha zor ve maliyetli tabloların ortaya çıkmasına neden olabileceği uyarısında bulundu. İki haftayı aşan öksürük, gece terlemesi, kilo kaybı ve halsizlik gibi belirtilerde Aile Sağlığı Merkezlerine, tanı sonrası ise Verem Savaş Dispanserlerine başvurulması gerektiğini sözlerine ekledi.

