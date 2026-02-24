Uzmanlar uyarıyor: Küçük çocukları öpmeyin
Dr. Özge Yurtseven, kış aylarında çocukluk çağı enfeksiyonlarına karşı aileleri uyardı. Yurtseven, küçük bebeklerin kalabalık ortamlardan uzak tutulması ve hasta yetişkinlerin çocuklardan uzak durması gerektiğini vurguladı.
- Kış aylarında çocukluk çağı enfeksiyonlarında artış yaşanmaktadır.
- Çocuklar ve bebekler kalabalık ortamlardan uzak tutulmalıdır.
- Küçük bebekler yüzlerinden öpülmemelidir.
- Yetişkinlerde hafif seyreden enfeksiyonlar, çocuklarda ciddi akciğer enfeksiyonlarına neden olabilir.
- Hasta yetişkinler çocuklardan uzak durmalıdır.
ZİYNETİ KOCABIYIK - Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Özge Yurtseven, kış aylarında artış gösteren çocukluk çağı enfeksiyonlarına karşı ailelere önemli uyarılarda bulundu.
Özellikle çocukların ve bebeklerin kalabalık ortamlara sokulmaması ve küçük bebeklerin yüzlerinden öpülmemesi gerektiğini belirten Yurtseven, yetişkinlerde hafif seyreden grip ve nezlenin çocuklarda daha ağır sonuçlara yol açabileceğini ifade etti.
Yurtseven, “Yetişkinlerde basit görülen enfeksiyonlar bebeklerde ciddi akciğer enfeksiyonlarına neden olabilir. Bu sebeple hasta yetişkinlerin çocuklardan uzak durması gerekir. Aileler bu konularda daha dikkatli olmalı” şeklinde konuştu.