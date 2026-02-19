Estetik cerrahi uzmanı Opr. Dr. Ali Çetinkaya, dijital simülasyon ve canlı görüntüleme teknolojilerinin, ameliyat sonrası hayal kırıklıklarını önlemede önemli rol oynadığını belirtti.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Estetik cerrahi uzmanı Opr. Dr. Ali Çetinkaya, estetik operasyonlardaki dijital deneyimin, ameliyat sonrasındaki hayal kırıklıklarının önüne geçtiğini söyledi.

Opr. Çetinkaya, “Hastalarımızın muhtemel sonuçları kendi fotoğrafları veya canlı kamera görüntüleri üzerinden görmeleri sayesinde çok daha gerçekçi beklentiler oluşturabiliyoruz” dedi.

