Türkiye Gazetesi
Yapay zekâ estetiğin hizmetinde
Estetik cerrahi uzmanı Opr. Dr. Ali Çetinkaya, dijital simülasyon ve canlı görüntüleme teknolojilerinin, ameliyat sonrası hayal kırıklıklarını önlemede önemli rol oynadığını belirtti.
Özetle DinleYapay zekâ estetiğin hizmetinde
Kaydet
Sağlık 1 dk önce
Estetik cerrahi uzmanı Opr. Dr. Ali Çetinkaya, estetik operasyonlardaki dijital deneyimin, hastaların muhtemel sonuçları kendi fotoğrafları üzerinden görmeleri sayesinde ameliyat sonrası hayal kırıklıklarını önlediğini belirtiyor.
- Estetik operasyonlarda dijital deneyim önemlidir.
- Bu deneyim, ameliyat sonrası hayal kırıklıklarını engeller.
- Hastalar, kendi fotoğrafları veya canlı kamera ile muhtemel sonuçları görürler.
- Bu sayede hastaların beklentileri daha gerçekçi hale gelir.
0:00 0:00
1x
ZİYNETİ KOCABIYIK - Estetik cerrahi uzmanı Opr. Dr. Ali Çetinkaya, estetik operasyonlardaki dijital deneyimin, ameliyat sonrasındaki hayal kırıklıklarının önüne geçtiğini söyledi.
Opr. Çetinkaya, “Hastalarımızın muhtemel sonuçları kendi fotoğrafları veya canlı kamera görüntüleri üzerinden görmeleri sayesinde çok daha gerçekçi beklentiler oluşturabiliyoruz” dedi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR