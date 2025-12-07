Ankara Onkoloji Hastanesinde hizmete giren yapay zekâ destekli dijital PET/BT sistemi, kanserde erken teşhis ve doğru tedavi yönetiminde yeni bir dönem başlatıyor.

ESMA ALTIN ANKARA - Türkiye’nin en geniş görüntüleme alanlı, yapay zekâ destekli üst düzey bilgisayarlı tomografi cihazı Ankara Onkoloji Hastanesi Nükleer Tıp Kliniğinde hizmete girdi.

ERKEN TEŞHİSTE ÖNEMLİ ROL OYNAYACAK

Başhekim Prof. Dr. Fevzi Altuntaş “Dijital PET/BT ve Yapay Zekâ Destekli Karar Destek Sistemi hasta kabulüne başladı” diyerek sistemin erken teşhis, doğru evreleme, bireyselleştirilmiş tedavi ve tedavi cevabının etkin takibinde standartları yükselteceğini söyledi.

Altuntaş “Teşhis süreleri kısalacak, gereksiz tedaviler ve invaziv işlemler azalacak. Özellikle kilolu, ağrılı, anksiyeteli ve pediatrik hastalarda görüntü kalitesi ve konforu artacak. Yüksek doğrulukta veri üretilecek. Türkiye’yi kapsamlı kanser merkezleri açısından referans noktasına taşımayı amaçlıyoruz” dedi.

