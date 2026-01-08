Opr. Dr. Esra Nur Özgür, Serviks Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında kadınları düzenli tarama ve HPV aşısı ile kansere karşı koruma konusunda uyardı. Özgür “Erken tanı hayat kurtarır, tarama testlerini ihmal etmeyin” uyarısında bulundu.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Esra Nur Özgür, "Ocak Ayı Serviks Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında yaptığı açıklamada, kadınların düzenli tarama testleriyle bu hastalıktan korunabileceğini vurguladı. Dr. Özgür, serviks kanserinin tanımı, belirtileri ve tedavi süreci hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Opr. Dr. Esra Nur Özgür, "Serviks kanseri, dünyada ve ülkemizde kadınlarda en sık görülen jinekolojik kanserlerden biridir. Rahmin alt kısmında yer alan ve vajina ile rahim arasında bağlantı sağlayan serviks dokusunda gelişen kötü huylu hücre çoğalmasıyla ortaya çıkar. Genellikle insan papilloma virüsü (HPV) enfeksiyonu ile ilişkilidir. Özellikle HPV-16 ve HPV-18 türleri, hücre DNA’sında kalıcı değişikliklere neden olarak kansere yol açabilir. Ancak düzenli tarama ve HPV aşısı ile önlenebilir nadir kanserlerdendir. Özellikle 30 yaş üzeri kadınların yılda bir kez smear testi yaptırması hayati önem taşır" dedi.

HASTALIĞIN BELİRTİLERİ NELER?

Serviks kanserinin yavaş ilerleyen bir hastalık olduğuna dikkat çeken Opr. Dr. Esra Nur Özgür, "Bu nedenle erken evrede tespit edilmesi mümkündür. Düzenli smear testi ve HPV taraması ile hastalık daha başlamadan önlenebilir. Bu anlamda bu ifade ettiğimiz belirtilere çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Serviks kanserinde bu bulgular görülebilir: Cinsel ilişki sonrası vajinal kanama, adet dönemi dışında düzensiz kanamalar, kötü kokulu vajinal akıntı, pelvik bölgede ağrı ve cinsel ilişki sırasında ağrı. Her belirti kanser anlamına gelmez, ancak ihmal edilmemelidir. Bu tür şikâyetler görüldüğünde mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır" diye konuştu.

FARKINDALIK ÇAĞRISI

Opr. Dr. Esra Nur Özgür, "Serviks kanseri tedavisinde hastalığın evresi belirleyicidir. Erken evrede tespit edilen vakalarda cerrahi müdahale ile başarılı sonuçlar alınabilir. İleri evrelerde ise radyoterapi ve kemoterapi gibi yöntemler uygulanır. Tedavi süreci hastanın genel sağlık durumu, yaşı ve hastalığın yayılımına göre planlanır. Kadınlarımızın bu konuda bilinçlenmesi, hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Tarama testleri hayat kurtarır. Ocak ayı boyunca serviks kanseriyle ilgili bilgilendirme faaliyetleri devam edecektir. ‘Bilgi, tarama, erken tanı hayat kurtarır’ mesajı, bu mücadelenin özünü yansıtmaktadır" diyerek farkındalık çağrısında bulundu.

Haberle İlgili Daha Fazlası