Yaz hamilelerini bekleyen tehlike: Susuz kalmak erken doğuma sebep olabilir

Hamilelikte vücudun sıvı ihtiyacının arttığını söyleyen Acıbadem Taksim Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Meriç Kabakcı, özellikle yaz aylarında terlemeden dolayı bu kayıpların daha da fazlalaştığına işaret ederek, “Susuzluk; baş dönmesi, hâlsizlik ve kas kramplarına yol açabilirken, ileri düzeyde sıvı kaybı ise rahim kasılmalarını tetikleyerek erken doğum riskini dahi artırabilir. Bu nedenle anne adaylarının gün içerisinde düzenli aralıklarla su içmeleri, vücuttan su atılmasına neden olacağı için kafeinli içeceklerden kaçınmaları ve sıvı yönünden zengin meyve-sebze tüketmeleri önemlidir. Özellikle dışarı çıkmadan önce ve sonra su tüketilmelidir” dedi.