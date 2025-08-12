Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Sağlık > Yaz hamilelerini bekleyen tehlike: Susuz kalmak erken doğuma sebep olabilir

Yaz hamilelerini bekleyen tehlike: Susuz kalmak erken doğuma sebep olabilir

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yaz hamilelerini bekleyen tehlike: Susuz kalmak erken doğuma sebep olabilir
Hamilelik, Susuzluk, Erken Doğum, Yaz Ayları, Haber
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dr. Meriç Kabakcı, hamilelikte sıvı kaybının baş dönmesi ve halsizliğin yanı sıra rahim kasılmalarını tetikleyerek erken doğum riskini artırabileceğini söyledi.

Hamilelikte vücudun sıvı ihtiyacının arttığını söyleyen Acıbadem Taksim Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Meriç Kabakcı, özellikle yaz aylarında terlemeden dolayı bu kayıpların  daha da fazlalaştığına işaret ederek, “Susuzluk; baş dönmesi, hâlsizlik ve kas kramplarına yol açabilirken, ileri düzeyde sıvı kaybı ise rahim kasılmalarını tetikleyerek erken doğum riskini dahi artırabilir. Bu nedenle anne adaylarının gün içerisinde düzenli aralıklarla su içmeleri, vücuttan su atılmasına neden olacağı için kafeinli içeceklerden kaçınmaları ve sıvı yönünden zengin meyve-sebze tüketmeleri önemlidir. Özellikle dışarı çıkmadan önce ve sonra su tüketilmelidir” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Stevia bitkisi pankreas kanserine çare mi oluyor? Araştırmalardan olumlu sonuç alındı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Stevia bitkisi pankreas kanserine çare mi oluyor? Araştırmalardan olumlu sonuç alındı - SağlıkStevia bitkisi pankreas kanserine çare mi oluyor? Araştırmalardan olumlu sonuç alındıTavukkarasına kök hücre umudu! Görme kaybının ilerlemesi yavaşlatılabilir - SağlıkTavukkarasına kök hücre umudu! Görme kaybının ilerlemesi yavaşlatılabilirÜniversite öğrencisi araç tutmasını engelleyen cihaz geliştirdi! - SağlıkÜniversite öğrencisi araç tutmasını engelleyen cihaz geliştirdi!Yol değil ekran tutuyor! Seyahatlerin kabusu: Hareket hastalığı - SağlıkYol değil ekran tutuyor! Seyahatlerin kabusu: Hareket hastalığıDüğüne 3 gün kala dehşeti yaşadılar! Patlamada kapanan elleri 3 yıl sonra yeniden kavuştu - SağlıkElleri 3 yıl sonra yeniden kavuştuSosyal medyada gizlilik ihlali alarmı! Takipçi artırmak için hasta sırları açıklanıyor - SağlıkSosyal medyada gizlilik ihlali alarmı! Takipçi için...
Sonraki Haber Yükleniyor...