Türkiye’de ilk 5G sinyalinin verilmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mobil operatörlerin genel müdürlerini ağırladı. Etkinlik sonrası bir açıklama yapan Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, 5G’nin ülke ekonomisi ve geleceği için önemine işaret ederek “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye’yi Turkcell gücünde 5G ile buluşturacak olmanın gururunu yaşıyoruz. Vizyonuyla bizlere yol gösteren, desteğiyle sektörümüze güç veren Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. 5G ülkemize hayırlı olsun” dedi.

Türkiye 5G teknolojisi ile yeni bir çağa adım atarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mobil operatörlerin genel müdürlerini Cumhurbaşkanlığı Külliye’sinde ağırladı.

Cumhurbaşkanı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, sektör temsilcilerinin yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile diğer devlet yetkilileri de hazır bulundu.

“CUMHURBAŞKANIMIZ VİZYONUYLA SEKTÖRE GÜÇ VERDİ”

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, 5G’nin Türkiye ekonomisi ve dijitalleşme yolculuğunda tarihi bir eşiği simgelediğini belirterek şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ülkemize verdiğimiz sözü tutmanın ve Türkiye’yi Turkcell gücünde 5G ile buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. 5G, ulaşımdan sanayiye, eğitimden sağlığa kadar her alanda çok köklü bir dönüşümü tetikleyecek. En güçlü 5G frekans bandına ve en yüksek kapasiteye sahip mobil operatör olarak, ülkemizin 5G dönüşümüne rehberlik edeceğiz. İlk 5G sinyali arifesinde böylesine kıymetli bir buluşmada yer almaktan ötürü büyük memnuniyet duyuyorum. Bu vesileyle, vizyonuyla bizlere yol gösteren, desteğiyle sektörümüze güç veren Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. 5G ülkemize hayırlı olsun.”

