Ortak Karar’ın geleneksel Vizyon Toplantıları kapsamında düzenlenen Haziran buluşması, 20 Haziran Cumartesi günü yine yoğun katılımla gerçekleştirildi. İş dünyası, girişimcilik, teknoloji ve yönetim alanlarından çok sayıda liderin katıldığı etkinlikte, yapay zekâ çağında şirketlerin geleceği, liderlik anlayışının dönüşümü ve yeni ekonomik düzen masaya yatırıldı.

Toplantının açılış konuşmalarını Ortak Karar İcra Kurulu Başkanı Abdullah Yaşar ile Ortak Karar Danışma Kurulu Başkanı Davut Doğan gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Abdullah Yaşar, günümüz dünyasında en büyük rekabet avantajının sermaye ya da fiziksel kaynaklardan çok, ortak akıl, güçlü ilişkiler ve paylaşılmış deneyimler olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“İçinde bulunduğumuz dönem sıradan bir değişim dönemi değil. Yapay zekânın hayatımızı yeniden şekillendirdiği, iş modellerinin dönüşüme uğradığı tarihi bir eşikteyiz. Böyle bir çağda en büyük avantajımız; düşünebilen insanlar, güçlü ilişkiler, paylaşılmış deneyimler ve ortak akıldır.”

Ortak Karar’da yapay zekâ çağında liderlik ve dönüşüm konuşuldu

Etkinliğin Keynote konuşmasını FutureBright Group Kurucu Ortağı Akan Abdula gerçekleştirdi. “Yeni Zemin Ekonomisi” başlıklı sunumunda tüketici davranışlarındaki değişimi, veri odaklı karar alma süreçlerini ve geleceğin ekonomik dinamiklerini değerlendiren Abdula, katılımcılarla dikkat çekici öngörüler paylaştı.

Ortak Karar’da yapay zekâ çağında liderlik ve dönüşüm konuşuldu

Programın ana oturumunda ise “Yapay Zekâ Çağında Şirketlerin Geleceği: Liderlik, İnsan ve Dönüşüm” konusu ele alındı. N2Growth Managing Partneri Sevda Özsönmez’in moderatörlüğünde gerçekleşen panelde; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Selen Kocabaş, Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su Mutlu Erturan ve Robot İstihdam Ajansı Kurucusu Canan Alkin görüşlerini paylaştı. Panelde yapay zekânın iş dünyasına etkileri, yeni nesil liderlik yaklaşımları, insan kaynağının dönüşümü, şirket kültürlerinin geleceği ve kurumların değişime uyum süreçleri kapsamlı şekilde değerlendirildi. Katılımcılar, teknolojik dönüşümün yalnızca süreçleri değil, liderlik anlayışını ve organizasyonel yapıları da yeniden şekillendirdiği konusunda görüş birliğine vardı.

Ortak Karar’da yapay zekâ çağında liderlik ve dönüşüm konuşuldu

Etkinlik boyunca farklı sektörlerden iş insanları, yöneticiler, girişimciler ve profesyoneller bir araya gelerek hem güncel gelişmeleri değerlendirme hem de yeni iş birlikleri geliştirme fırsatı buldu. Toplantının sonunda konuşmacılara katkılarından dolayı plaket takdim edilirken, Ortak Karar yönetimi etkinliğe destek veren sponsor kuruluşlara teşekkürlerini sundu.

Ortak Karar’da yapay zekâ çağında liderlik ve dönüşüm konuşuldu

Ortak Karar İcra Kurulu Başkanı Abdullah Yaşar, kapanış değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “Biz sadece bugünü konuşan bir topluluk olmak istemiyoruz. Geleceği anlamaya çalışan, değişimi okuyabilen ve ülkemize değer katacak fikirler üretebilen bir topluluk olmayı hedefliyoruz. Ortak Karar, farklılıkları zenginlik olarak gören, birlikte düşünmeyi ve birlikte üretmeyi teşvik eden bir platform olarak büyümeye devam edecek.”

Türkiye’nin farklı sektörlerinden karar vericileri ve girişimcileri ortak akıl etrafında buluşturan Ortak Karar, önümüzdeki dönemde de vizyon toplantıları ve özel etkinliklerle iş dünyasına katkı sunmayı sürdürecek.

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