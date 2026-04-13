Yıldız Holding 2025 finansal sonuçlarını duyurdu. Buna göre, konsolide satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 34 artırarak 657,8 milyar liraya taşıyan holding, geçen yıl 12,08 milyar lira yatırım gerçekleştirdi.

Son üç yıldaki toplam yatırımları ise 27,5 milyar liraya ulaşan holdingin ihracatı da 2025'te 30,6 milyar lira oldu. Türkiye'deki şirketleri aracılığıyla 2025'e ilişkin ödenen ve ödenecek toplam vergilerin ise 15,48 milyar liraya ulaşması öngörülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Tütüncü, yaklaşık 80 bine ulaşan çalışma arkadaşlarıyla geniş üretim ve dağıtım ekosistemini yöneterek Türkiye ekonomisine katkı sunmanın gururunu yaşadıklarını aktardı. Tütüncü, 'Türkiye'yi AR-GE ve üretim üssü yapma vizyonumuzla yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bugün 25'i Türkiye'de olmak üzere toplam 45 fabrikamızda bisküviden çikolataya, dondurulmuş gıdadan ambalaja kadar geniş ekosistemde üretimimizi sürdürüyoruz.' ifadelerini kullandı.

Gıda ve perakende gibi hayati iki sektörde faaliyet gösterdiklerine, üretim tesislerinde verimlilik esaslı operasyonel mükemmellik için yatırım planlarını kararlılıkla uyguladıklarına işaret eden Tütüncü, şunları kaydetti:

"Odaklandığımız ana işlerimizde kaynak oluşturmaya ve organik büyümeye devam ediyoruz. Bu sayede sermaye verimliliğini gözetiyor, güçlü nakit akışı ve disiplinli bilanço yönetimiyle finansal dayanıklılığımızı koruyoruz. Borçluluğumuz sağlıklı bir seviyede. Net Borç/EBITDA çarpanımız, kredi ana para ödemeleri ve nakit oluşturma gücümüz sayesinde hedeflerimiz doğrultusunda 2x seviyesinin altına inmiş durumda."

"GELECEK DÖNEM STRATEJİLERİMİZİ ÜÇ ANA EKSENDE ŞEKİLLENDİRDİK"

Gelecek dönem stratejilerini odaklı ve sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda üç ana eksende şekillendirdiklerini vurgulayan Tütüncü, 'gıda ve perakendede derinleşmek', 'verimlilikle güçlenmek' ve 'inovasyonla rekabetçi üstünlük sağlama'nın üç ana eksenlerini oluşturduğunu belirtti.

Tütüncü, odaklanma stratejileri kapsamında güçlü oldukları gıda ve perakendede organik büyüme hedeflerinin devam ettiğine dikkati çekerek, 'Ana işlerimizde derinleşmeye devam edeceğiz, ölçek, verimlilik ve güçlü markalarımıza yatırım yapmayı sürdüreceğiz. Rotamız çok net; verimlilik, dijitalleşme ve insan.' değerlendirmesinde bulundu.

Sürdürülebilirliği tüm iş stratejisinin ayrılmaz parçası olarak konumlandırdıklarını ifade eden Tütüncü, şunları kaydetti:

'Yıldız Holding'in kuruluşundan itibaren benimsediğimiz 'İsrafsız Şirket' modeli kaynak verimliliği ve israfın önlenmesi konusunda bizim için önemli bir çerçeve sunuyor. Sürdürülebilirliği tüm iş stratejimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor, sadece şirketlerimizde değil, tüm değer zincirimizde geleceği dönüştürmeye ve yarının dünyasına bugünden değer katmaya devam ediyoruz.'

Tütüncü, dijitalleşme ve yapay zeka yatırımlarının bugün ve gelecek için stratejik kaldıraç olduğunu belirterek, dijitalleşmeyi işlerinin her kademesinde olduğu gibi üretimde de önceliklendirdiklerini aktardı.

Dijital kabiliyetlerini sürekli güçlendirdiklerini vurgulayan Tütüncü, robotik süreç otomasyonu ve IoT projelerini süreçlerine ilk dahil eden kurumlardan biri olduklarına dikkati çekti.

Tütüncü, yapay zekayı yalnızca teknoloji yatırımı olarak görmediklerini anlatarak, 'İş yapış biçimlerimizi, karar süreçlerimizi ve değer oluşturma anlayışımızı dönüştüren yeni bir dönemin içinde olduğumuzu görüyoruz. Bu farkındalıkla yapay zekayı, karar alma kalitesini arttıran, süreçleri sadeleştiren ve verimliliği güçlendiren stratejik imkan olarak ele alıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Söz konusu doğrultuda holding ve şirket yöneticilerinin yer aldığı 'AI Steerco'yu oluşturduklarını kaydeden Tütüncü, veri odaklı karar alma süreçlerini güçlendiren, operasyonel verimliliği artıran ve çalışan deneyimini geliştiren projelere odaklandıklarını, önceliklerinin de işlerine gerçek değer katan alanlarda somut sonuç üretmek olduğunu belirtti.

"DÖNÜŞÜM STRATEJİMİZİN MERKEZİNDE İNSAN YER ALIYOR"

Tütüncü, 'Mutlu Et Mutlu Ol' anlayışları doğrultusunda kapsayıcı ve adil çalışma kültürünü güçlendirdiklerini belirterek, sürdürülebilir başarının en önemli unsurunun yetkin ve geleceğe hazır insan kaynağı olduğunu aktardı.

Dönüşüm stratejilerinin merkezinde insanın yer aldığını anlatan Tütüncü, şu değerlendirmede bulundu:

'Rekabet avantajını korumak için çalışma arkadaşlarımızı ve işlerimizi geleceğe hazırlamak zorundayız. Holdingde sürdürülebilir başarımızı geleceğe taşıyacak güçlü insan kaynağı oluşturmayı, katılımcı liderlik yaklaşımımızla her seviyeden çalışma arkadaşımızı dönüşümün bir parçası haline getirmeyi hedefliyoruz. Öğrenmeye, hatta yeniden öğrenmeye açık ve esnek bir kültür olmadan dönüşümün sürdürülebilirliğinden söz edemeyiz. Bu kapsamda yetkinlik gelişimine yatırım yapmaya devam ediyoruz.'

Tütüncü, belirsizliklerin arttığı iş dünyasında güçlü finansal yapı, net stratejik odak ve güven veren yönetim anlayışının her zamankinden daha önemli hale geldiğini aktararak, şunları kaydetti:

'Bugün sadece belirsiz değil, aynı zamanda kırılgan, doğrusal ilerlemeyen ve çok değişkenli bir dünyada yaşıyoruz. Böyle dönemlerde yön duygusunu kaybetmemek çok önemli. Biz Yıldız Holding'de güçlü finansal yapı, net öncelikler ve disiplinli yönetim anlayışıyla ilerliyoruz. İnsanı odağa alan, yapay zeka ve dijital dönüşümle güçlenen ve verimlilik temelli büyüme yaklaşımımızla yalnızca bugünü yönetmeyi değil, yarının rekabet koşullarına da bugünden hazırlanmayı hedefliyoruz.'

