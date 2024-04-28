Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > 10 kişi kalan rakibine acımayan Hakan Çalhanoğlu duble yaptı, Inter kazandı!

10 kişi kalan rakibine acımayan Hakan Çalhanoğlu duble yaptı, Inter kazandı!

Düzenleyen:
- Güncelleme:
10 kişi kalan rakibine acımayan Hakan Çalhanoğlu duble yaptı, Inter kazandı!

Spor Haberleri

Geçen hafta Milan'ı yenerek Serie A'da şampiyonluğunu ilan eden Inter'ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu, Torino karşısında şov yaptı. Karşılaşmanın skorunu da belirleyen 2 gole imzasını atan Çalhanoğlu ve arkadaşları 'Made in Romania' şarkısıyla zaferi kutladı.

Inter'in, Serie A'da Torino ile karşılaştığı maça Hakan Çalhanoğlu damgasını vurdu. Milli futbolcu karşılaşmada bulduğu golle yıldızlaştı. 4 dakika içinde 2 gol atan Çalhanoğlu sevincini tribünlerle kutladı.

10 kişi kalan rakibine acımayan Hakan Çalhanoğlu duble yaptı, Inter kazandı! - 1. Resim

Ligdeki gol sayısını 13 yükselten Çalhanoğlu'nun takımı Inter, son 4 maçında 3'ünü deplasmanda oynayacak.

Düzenleyen:  - Spor
Ukrayna'nın enerji tesisleri hedefte... Rus füzeleri, Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef alıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Haberler iyi değil! Beşiktaş derbisinde sakatlık yaşayan İsmail Yüksek'in son durumu belli oldu - SporDerbide sakatlanmıştı! Son durumunu belli olduBarcelona kafasını duvarlara vuruyor! Arda Güler'i gören Xavi depresyona girdi "Bu çocuk var ya bu çocuk..." - Spor"Bu çocuk var ya bu çocuk..."Fenerbahçeli taraftar Icardi'nin sınır dışı edilmesi için polisi aradı: "Gol atmasından rahatsızım ve görmek istemiyorum" - Spor'Icardi'yi görmek istemiyorum sınır dışı edin"Beşiktaş derbisi sonrası Fenerbahçe soyunma odasında yeminler edildi! Tek hedef şampiyonluk - SporDerbiden sonra soyunma odasında yeminler edildi!Rasim Ozan Kütahyalı'dan derbide kırmızı kart gören Al Musrati hakkında flaş sözler: "Bu kart normal değil" - SporAl Musrati'nin kırmızı kartını diline doladı! Flaş sözlerCanlı yayında birbirlerine girmişlerdi! Ahmet Çakar ayrılığı açıkladı Rasim Ozan Kütahyalı'yı da hedef aldı - SporAyrılığı Kütahyalı'yı hedef alarak açıkladı
Sonraki Haber Yükleniyor...