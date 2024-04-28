10 kişi kalan rakibine acımayan Hakan Çalhanoğlu duble yaptı, Inter kazandı!
Düzenleyen: Songül Soysal- Güncelleme:
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Geçen hafta Milan'ı yenerek Serie A'da şampiyonluğunu ilan eden Inter'ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu, Torino karşısında şov yaptı. Karşılaşmanın skorunu da belirleyen 2 gole imzasını atan Çalhanoğlu ve arkadaşları 'Made in Romania' şarkısıyla zaferi kutladı.
Inter'in, Serie A'da Torino ile karşılaştığı maça Hakan Çalhanoğlu damgasını vurdu. Milli futbolcu karşılaşmada bulduğu golle yıldızlaştı. 4 dakika içinde 2 gol atan Çalhanoğlu sevincini tribünlerle kutladı.
Ligdeki gol sayısını 13 yükselten Çalhanoğlu'nun takımı Inter, son 4 maçında 3'ünü deplasmanda oynayacak.
Düzenleyen: Songül Soysal - Spor