10 kişi kalan rakibine acımayan Hakan Çalhanoğlu duble yaptı, Inter kazandı!

Düzenleyen: Songül Soysal 28 Nisan 2024 16:01 - Güncelleme: 28 Nisan 2024 16:01 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Geçen hafta Milan'ı yenerek Serie A'da şampiyonluğunu ilan eden Inter'ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu, Torino karşısında şov yaptı. Karşılaşmanın skorunu da belirleyen 2 gole imzasını atan Çalhanoğlu ve arkadaşları 'Made in Romania' şarkısıyla zaferi kutladı.