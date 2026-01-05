La Liga'da lider Barcelona'nın en yakın takipçisi Real Madrid, Gonzalo Garcia'nın hat-trick yaptığı maçta Real Betis'i 5-1 yendi. 21 yaşındaki oyuncunun son golünde asisti, bu sezon adından sıkça söz ettiren Arda Güler yaptı. İspanyol basını, karşılaşmada sadece 13 dakika süre alan milli yıldızın performansını değerlendirdi.

Xabi Alonso yönetimindeki Real Madrid, konuk ettiği Real Betis'i 5-1 mağlup etti. Arda Güler, yedek kulübesinde başladığı maçın 77'nci dakikasında Rodrygo'nun yerine oyuna dahil oldu. Gonzalo Garcia (3), Raul Asencio ve Fran Garcia'nın golleriyle sonuca giden eflatun-beyazlılarda, Gonzalo'nun son golünde asisti milli futbolcu yaptı.

Arda Güler

"TÜRK OYUNCUDAN BİR ASİST DAHA"

Marca’da yer alan maç değerlendirmesinde, "Arda Güler, 77'nci dakikada Rodrygo'nun yerine oyuna girdi. Rakip savunmayı geçip ceza sahasına girdi ve Gonzalo'yu bulup maçı bitiren golün pasını verdi. Türk oyuncudan bir asist daha" değerlendirmesi yapıldı.

Bir diğer İspanyol gazetesi AS'ta, "Gonzalo'ya asist yapmak için zamanı vardı ve genç oyuncunun hat-trick'ini tamamlamasına imkan sağladı" ifadeleri yer aldı.

Arda Güler, bu sezon 26 maçta 3 gol attı ve 8 asist yaptı

"MAÇI SAKİNLEŞTİRDİ"

Mundo Deportivo, güncel piyasa değeri 90 milyon euro olarak gösterilen Arda Güler hakkında, "İkinci yarıda oyuna girerek maçı sakinleştirdi ve Gonzalo'ya asisti yaptı" denildi.

Sport, "Arda Güler, Betis'in maçın son bölümünü kontrol etmesini engellemeye çalıştı. Ve bunu başardı. Oyuna girdi ve Gonzalo'ya 4'üncü golün asistini yaptı. Bu gol galibiyeti perçinledi" değerlendirmesiyle Arda Güler'in performansını övdü.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Real Madrid resmi siteden duyurdu: Arda Güler haberi gündem oldu

Haberle İlgili Daha Fazlası