2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek 48 takımın kadroları açıklanırken; milli takımlar düzeyinde en büyük futbol turnuvasında 40 yaş üstü 7 oyuncu sahaya çıkacak. Bu isimler arasında 41 yaşındaki Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo da bulunuyor.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 40 yaş üstü 7 futbolcu forma giyecek. Söz konusu oyuncular arasında, turnuvada 6'ncı kez boy gösterecek 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo da yer alıyor. Turnuvada mücadele edecek en yaşlı oyuncu ise 43 yaş 162 günlük İskoçyalı kaleci Craig Gordon olacak.

Craig Gordon (İskoçya): 43 yaşındaki tecrübeli file bekçisi, 2026 Dünya Kupası'nın en yaşlı oyuncusu olacak.

Cristiano Ronaldo (Portekiz): 41 yaşındaki yıldız futbolcu, 6. kez Dünya Kupası'nda boy göstererek bu alanda tarihi bir rekor kırmaya hazırlanıyor.

epa11593777 Luka Modric of Croatia (C) greets supporters after winning the UEFA Nations League group A soccer match between Croatia and Poland, in Osijek, Croatia, 08 September 2024. EPA-EFE/Piotr Nowak POLAND OUT Luka Modric (Hırvatistan): 40 yaşındaki orta saha oyuncusu, ülkesinin en büyük kozlarından biri olarak turnuvada yer alacak.

Manuel Neuer (Almanya): 40 yaşındaki kaleci, Panzerlerin kalesini korumak için kadroya dahil edildi.

Edin Dzeko (Bosna Hersek): 40 yaşındaki golcü oyuncu, ülkesini gol yollarında sırtlamaya devam edecek.

Guillermo Ochoa (Meksika): 40 yaşındaki turnuva efsanesi kaleci, altıncı kez ev sahibi ülkenin kadrosunda yer alıyor.

Vozinha (Yeşil Burun Adaları): 40 yaşındaki kaleci, ülkesinin tarihindeki bu ilk Dünya Kupası'nda kadroda bulunuyor.

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