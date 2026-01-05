Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında karşılaştığı Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup eden Union Saint-Gilloise, sürpriz bir transfere imza attı. Belçika ekibi, Alman futbol ligi sisteminin 4'üncü kademesi olan Regionalliga Südwest'te mücadele eden Eintracht Trier'den 22 yaşındaki forvet Mateo Biondic'i renklerine bağladı.

Mateo Biondic (Fotoğraf: Union Saint-Gilloise)

19 MAÇTA 7 GOL

Union Saint-Gilloise, 22 yaşındaki oyuncuya 9 numaralı formayı teslim etti. Güncel piyasa değeri 100 bin euro olarak gösterilen 1.90 boyundaki forvet, bu sezon çıktığı 19 karşılaşmada 7 gol ve 5 de asistlik performans sergiledi.

Sürpriz transferi "Belçika şampiyonuna hoş geldin" mesajıyla duyurulan Biondic, Union Saint-Gilloise ile Haziran 2030'a kadar geçerli sözleşme imzaladı.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Hannover ve Schalke 04 altyapılarında oynayan genç futbolcu, transfer resmiyet kazandıktan sonra yaptığı ilk açıklamada,"Burada gelişmek ve takıma hizmet etmek için bulunuyorum. Bir oyuncu olarak her zaman eğlenmeye ve taraftarları eğlendirmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

