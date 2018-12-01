Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başakşehir Sivasspor maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili merak ettiklerinize haberimizden ulaşabilirsiniz. Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor, lider Başakşehir'in konuğu oluyor. Bu sezon tek yenilgisi bulanan ve en yakın rakibiyle arasında 5 puan fark bulunan Başakşehir Sivasspor'u yenerek aradaki farkı korumak istiyor. Son 3 haftadır yenilmeyen ve çıkışa geçen Sivasspor ise deplasmanda galibiyet peşinde olacak. Peki Başakşehir Sivas maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

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Başakşehir - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak müsabakayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar tg.com.tr'de...

Ligde oynadığı son 5 maçı kazanan ve 13 hafta sonunda 30 puan toplayan Medipol Başakşehir, liderlik koltuğunda oturuyor.

İlk 13 hafta sonunda 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgisi bulunan Demir Grup Sivasspor ise 15 puanla 12. durumda yer alıyor.

Kadroda 4 eksik

Medipol Başakşehir’de sakatlıkları süren Eljero Elia ve Alparslan Erdem bu maçta forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte sarı kart cezalıları İrfan Can Kahveci ile Manuel da Costa da Demir Grup Sivasspor müsabakasında takımındaki yerini alamayacak.

Sarı kart cezası sona eren Mahmut Tekdemir ise bu mücadelede forma giyebilecek.

Turuncu-lacivertliler, geride kalan 13 haftada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi sonucu elde ettiği 30 puanla zirvede yer alırken, Sivas temsilcisi ise 3 galibiyet, 6 beraberlik, 4 yenilgiyle 15 puan topladı ve kendine 12. sırada yer buldu.

Ligde 21. randevu

Başakşehir ile Sivasspor, daha önce ligde 20 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda İstanbul ekibinin 10, Sivasspor'un ise 6 galibiyeti bulunuyor. 4 maçta ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu maçlarda turuncu-lacivertlilerin attığı 30 gole Sivassapor da 25 golle karşılık verdi.

Başakşehir 11 maçtır kaybetmiyor

Abdullah Avcı'nın takımı, Süper Lig'de 11 maçtır mağlubiyet yüzü görmedi. Son yenilgisini sezonun 2. haftasında Kasımpaşa deplasmanında 2-1'lik skorla alan turuncu-lacivertliler, söz konusu karşılaşmadan sonra 8 galibiyet, 3 beraberlik aldı.