Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve BJK GS derbisi hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? ile ilgili detaylar haberimizde. Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın konuğu oluyor. Bu önemli derbi maçı öncesinde Galatasaray ve Beşiktaş'ta önemli eksikler bulunuyor. İki takım da ligin üst sıralarında tutunmak adına galibiyet peşinde. Ev sahibi Beşiktaş'ta Pepe, Babel ve Roco bu önemli maçta forma giyemiyor. Galatasaray'da ise Rodrigues, Serdar Aziz, Donk ve Ndiaye cezalı. Emre Akbaba, Belhanda ve Sinan Gümüş ise sakatlığı nedeniyle oynayamıyor. Ayrıca Fatih Terim ve Hasan Şaş cezası nedeniyle maçı tribünde izleyecek. Peki tüm futbolseverlerin heyecanla beklediği BJK GS derbisi saat kaçta, ne zaman ve Beşiktaş Galatasaray maçı hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? İşte detaylar...

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Beşiktaş - Galatasaray derbi hangi kanalda, saat kaçta?

2 Aralık Pazar günü saat 20:00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar tg.com.tr'de...

Beşiktaş - Galatasaray muhtemel 11'ler...

Beşiktaş: Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Necip Uysal, Adriano Correia, Atiba Hutchinson, Gary Medel, Ricardo Quaresma, Adem Ljajic, Jeremain Lens, Vagner Love (Güven Yalçın)

Galatasaray: Fernando Muslera, Martin Linnes, Ozan Kabak, Maicon Roque, Yuto Nagatomo, Fernando Reges, Selçuk İnan, Mariano Filho, Sofiane Feghouli, Henry Onyekuru, Eren Derdiyok

Ev sahibi Beşiktaş'ta Gökhan Gönül, Pepe, Medel, Roco, Babel, Gökhan Töre ve Quaresma'nın sakatlıkları bulunuyor. Ancak Sarpsborg maçında forma giymeyen bu oyuncuların bir çoğu Galatasaray derbisinde forma giyebilecek.

Galatasaray'da 7 eksik var

Galatasaray'da ise Emre Akbaba, Sinan Gümüş ve Belhanda sakatlıkları, Serdar Aziz, Rodrigues, Ndiaye ve Donk ise cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Süper Lig’de bu hafta oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde iki takımın teknik adamları 15. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu maçlarda Terim’in Güneş'e karşı 7’ye 1 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Önemli bir müsabakaya çıkacak iki takımda teknik direktörler deneyimleri ile ön planda olacak. Fatih Terim ve Şenol Güneş Türk futbolunda önemli başarılara imza atmış iki isim olarak da dikkat çekiyor.

Beşiktaş moralli çıkacak

Son 2 resmi karşılaşmada rakiplerini mağlup eden Beşiktaş, bu galibiyetlerin moraliyle derbiye çıkacak. Ligin 13. haftasında MKE Ankaragücü’nü Kayseri’de 4-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi’nde ise hafta içinde 2-0 geriye düşmesine rağmen Norveç temsilcisi Sarpsborg’a deplasmanda 3-2 üstünlük sağlamayı başardı.

Pepe, Babel ve Roco yok

Beşiktaş’ta sakatlıkları bulunan Pepe, Ryan Babel ve Enzo Roco derbide oynayamayacak.

Sakatlıkları nedeniyle Sarpsborg deplasmanına götürülmeyen Gökhan Gönül, Gary Medel ve Ricardo Quaresma’nın yanı sıra uzun süreli sakatlığını atlatan Gökhan Töre, takımla çalışmalara başladı. UEFA listesinde bulunmayan Atiba Hutchinson ile Güven Yalçın’ın da yarınki karşılaşmada kadroda yer alması bekleniyor.

Caner, sarı kart ceza sınırında

Siyah-beyazlı ekipte Caner Erkin, derbi öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Caner Erkin, yarın kart görmesi durumunda 15. haftadaki Aytemiz Alanyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

Teknik direktör Fatih Terim tribünde

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezası nedeniyle derbide takımının başında olamayacak.

Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe derbisindeki olaylar ve sonrasındaki açıklamaları nedeniyle toplamda 10 maç men cezası verilen Terim, Beşiktaş müsabakasında da soyunma odasına ve yedek kulübesine giremeyecek.

Terim’in yerine sarı-kırmızılı takımı antrenörler Ümit Davala ile Levent Şahin idare edecek. Fatih Terim’in yanı sıra yardımcı antrenör Hasan Şaş da cezası nedeniyle teknik ekipte görev yapamayacak.

Galatasaray Kulübü yöneticilerinden taraftara teşekkür

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri, sarı-kırmızılı takımın Spor Toto Süper Lig'de yarın Beşiktaş ile yapacağı karşılaşma için Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirdiği antrenmanı tribünden takip eden taraftarlara teşekkür etti.

Cengiz ile yöneticiler Yusuf Günay, Kaan Kançal ve Mahmut Recevik, sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamalarında taraftar desteğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Stattaki antrenmanı yöneticilerle takip eden Cengiz, ücret ödeyerek katkı sağlayan bir taraftar grubuna sahip olduklarını belirterek, "Şu anda bir dünya rekoru. Bir bedel ödeyerek antrenman izleyen dünyada başka bir seyirci yok. Bizler hem yönetim hem takım olarak bu taraftara layık olmaya çalışıyoruz. Var olsunlar, sağ olsunlar." ifadelerini kullandı.

Yöneticilerden Yusuf Günay, dünyada bir ilki yaşadıklarını vurgulayarak, "40 bini aşkın sayıda taraftarımız buraya geldi. Muhteşem bir atmosfer. İnanılmaz mutluyuz. Yüzümüzün akıyla döneceğimize inanıyorum. Ülkede futbolun dürüst ve adil şekilde oynanmasını istiyoruz. Başka bir hedefimiz, amacımız yok. Hak edenin kazanacağı bir yarış olmasını diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-kırmızılı yöneticilerden Kaan Kançal da şu görüşleri aktardı:

"Bu atmosferde duygulanmamak elde değil. Yaklaşık 40 bin taraftar burada. Bu bir maç değil sadece bir idman. Bu inanılmaz tabloyu görünce duygulanıyoruz. Eminim ki bu durumun takımımıza da olumlu yansıması olacak. Sezon sonunda şampiyonluk yaşayacağımızı umuyorum. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. İnanılmaz."

Çok duygulandığını vurgulayan Mahmut Recevik de "Tüylerim diken diken oluyor. Tarihi bir rekora imza atıyoruz. Bu soğuk havada buraya gelen taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Galatasaray çok yaşasın. Hocamıza ve futbolcularımıza güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Sakatlar ve cezalılar düşündürüyor

Galatasaray’da 7 futbolcu Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte Younes Belhanda, Emre Akbaba ve Sinan Gümüş, sakatlıkları nedeniyle Beşiktaş karşısında sahaya çıkamayacak. Galatasaray’da cezalı olan Ryan Donk, Badou Ndiaye, Garry Rodrigues ve Serdar Aziz de derbide süre alamayacak.

Rodrigues’in cezası bitiyor

Galatasaray’ın Yeşil Burun Adaları asıllı futbolcusu Garry Rodrigues, Beşiktaş derbisiyle cezasını tamamlayacak. Ligdeki Fenerbahçe derbisinden sonra çıkan olaylara karıştığı için 3 maç men cezası verilen 28 yaşındaki futbolcu, Kayserispor ve Atiker Konyaspor müsabakalarında 2 maçlık cezasını çekti. Rodrigues, Beşiktaş derbisinde de oynamayarak cezasını bitirmiş olacak.

Terim ve Güneş’in 15. randevusu

Fatih Terim ile Şenol Güneş, çeşitli takımların başında 14 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Terim’in öğrencileri 7 kez sahadan galip ayrılırken, Güneş'in takımları 1 kez kazanmayı başardı. İkili arasında oynanan karşılaşmalarda 6 kez de beraberlik çıktı. Bu müsabakalarda Fatih Terim’in takımları 16 kez rakip fileleri havalandırırken, Şenol Güneş’in öğrencileri 8 gol atabildi. İki teknik adam arasında 2012 yılında oynanan son maçta Galatasaray ile Trabzonspor golsüz berabere kaldı.

Galatasaray, deplasmanda derbi galibiyetine hasret

Spor Toto Süper Lig'de yarın Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray, son dönemde deplasmanda oynadığı derbileri kazanamıyor.

Sarı-kırmızılı takım, önemli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı bu kulvarda deplasmanda yaptığı son 7 maçta galip gelemedi.

Rakip sahada son derbi galibiyetini 2014-2015 sezonunda, 4 Ocak 2015'te Beşiktaş'ı 2-0 yendiği maçta alan Galatasaray, sonraki 7 deplasman müsabakasından 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ayrıldı.

Bu dönemde Beşiktaş'a konuk olduğu 3 derbide 2 yenilgi ve bir beraberlik yaşayan sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynadığı 4 maçın 2'sinde berabere kaldı, 2'sini kaybetti.

Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 4 kez ağları havalandırırken kalesinde 11 gol gördü.

Beşiktaş, derbi maça hazır

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncular, pas ve dar alanda oyun kontrolü çalışmasının ardından taktik program üzerinde durdu. Daha sonra çift kale maç yapan siyah-beyazlılar, idmanı şut çalışmasıyla tamamladı.

BEŞİKTAŞ İLE GALATASARAY 344. RANDEVUDA

Beşiktaş ile Galatasaray Süper Lig’de oynayacakları maçla birlikte 344. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 343 müsabakada sarı-kırmızılıların 121’e 109’luk galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Beşiktaş, yarın saat 20.00’de evinde Galatasaray ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 13 haftada sarı-kırmızılılar, 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 24 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Siyah-beyazlılar ise 6 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle elde ettiği 21 puan ve averajla dördüncü sırada yer alıyor.

344. randevu

Beşiktaş ile Galatasaray rekabeti 22 Ağustos 1924 yılında Taksim Stadı’nda oynanan maçla başladı. O müsabakayı siyah-beyazlılar 2-0 kazandı. İki takım arasındaki rekabette bugüne kadar 343 kez kozlar paylaşıldı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar, 121 kez sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar ise 109 kez rakibini mağlup etti. 113 müsabakada ise beraberlik çıktı. Galatasaray’ın 482 golüne Beşiktaş 451 ile karşılık verdi.

Ligde de Galatasaray önde

İki takım Süper Lig tarihinde ise 120 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 44, siyah-beyazlılar ise 34 kez gülen taraf oldu. 42 müsabakada ise kazanan taraf çıkmadı. Aslan 148 kez rakip fileleri havalandırırken, Kartal ise 127 kez gol sevinci yaşadı.

İki takım arasındaki son 10 maç

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan son 10 resmi maçta sarı-kırmızılıların üstünlüğü bulunuyor. İkili arasında 9 lig, 1 Türkiye Süper Kupası karşılaşmasında sarı-kırmızılılar; 5 kez sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar ise 4 kez rakibini mağlup etti, 1 kez de berabere sona erdi.

Son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

22.02.2014 Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 0 (Spor Toto Süper Lig)

04.01.2015 Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 2 (Spor Toto Süper Lig)

24.05.2015 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (Spor Toto Süper Lig)

14.12.2015 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Spor Toto Süper Lig)

08.05.2016 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1 (Spor Toto Süper Lig)

13.08.2016 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 1 (Penaltı sonucu: 0-3) (Türkiye Süper Kupa)

24.09.2016 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 2 (Spor Toto Süper Lig)

27.02.2017 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1 (Spor Toto Süper Lig)

02.12.2017 Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 0 (Spor Toto Süper Lig)

29.04.2018 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (Spor Toto Süper Lig)