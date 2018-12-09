FIFA Kokartlı hakem Fırat Aydınus, kariyerinin 300. maçına çıktı. Bursaspor'un taraftarı önünde Antalyaspor'u konuk ettiği mücadelede düdük çalan İstanbul Bölgesi hakemi Fırat Aydınus, 3. kez dalya dedi. 45 yaşındaki tecrübeli hakem bu sezonki 11. maçında düdük çaldı.
Fırat Aydınus 300. maçına çıktı
09.12.2018 - 15:49 | Son Güncelleme: 09.12.2018 - 16:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FIFA Kokartlı hakem Fırat Aydınus, Bursaspor-Antalyaspor karşılaşmasıyla birlikte kariyerindeki 300. maçına çıktı.
Etiketler : Fırat Aydınus,
592607 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/592607.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
14
9
3
2
19
6
13
30
2
Kasımpaşa
14
8
2
4
31
21
10
26
3
Beşiktaş
15
7
4
4
25
17
8
25
4
Trabzonspor
15
7
4
4
26
19
7
25
5
Galatasaray
15
7
4
4
25
18
7
25
6
Antalyaspor
14
7
2
5
17
19
-2
23
7
Malatyaspor
14
6
4
4
20
14
6
22
8
Konyaspor
15
5
6
4
20
18
2
21
9
Sivasspor
15
5
6
4
18
19
-1
21
10
Ankaragücü
14
6
2
6
17
18
-1
20
11
Bursaspor
14
4
7
3
16
14
2
19
12
Göztepe
15
6
0
9
15
19
-4
18
13
Alanyaspor
15
5
1
9
11
20
-9
16
14
Erzurum BB
14
3
5
6
12
16
-4
14
15
Fenerbahçe
14
3
5
6
14
19
-5
14
16
Akhisar Bld.Spor
14
3
4
7
16
25
-9
13
17
Kayserispor
14
3
3
8
10
24
-14
12
18
Çaykur Rizespor
15
1
8
6
17
23
-6
11
15. Hafta Maçları
7.12.2018
Alanyaspor - Beşiktaş
8.12.2018
Sivasspor - Göztepe
8.12.2018
Trabzonspor - Atiker Konyaspor
8.12.2018
Galatasaray - Çaykur Rizespor
9.12.2018
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Yeni Malatyaspor
9.12.2018
Bursaspor - Antalyaspor
9.12.2018
Akhisarspor - Fenerbahçe
10.12.2018
Mke Ankaragücü - Medipol Başakşehir Fk
10.12.2018
Kasımpaşa - Kayserispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
14
11
1
2
25
7
18
34
2
Denizlispor
14
9
2
3
25
15
10
29
3
Gazişehir Gaziantep
14
8
4
2
25
8
17
28
4
Boluspor
14
8
2
4
19
12
7
26
5
Altınordu
15
6
6
3
19
11
8
24
6
Ümraniye
14
7
3
4
15
11
4
24
7
Adana Demirspor
14
7
2
5
18
13
5
23
8
Osmanlıspor
15
7
2
6
17
12
5
23
9
Hatayspor
14
5
5
4
12
10
2
20
10
İstanbulspor
15
4
6
5
20
22
-2
18
11
Giresunspor
14
5
2
7
16
18
-2
17
12
Balıkesirspor
14
4
5
5
13
17
-4
17
13
Altay
14
4
4
6
20
16
4
16
14
Adanaspor
15
3
7
5
17
19
-2
16
15
Afjet Afyonspor
15
4
3
8
20
23
-3
15
16
Elazığspor
14
3
3
8
16
26
-10
12
17
Eskişehirspor
14
3
3
8
13
30
-17
12
18
Karabükspor
15
0
2
13
4
44
-40
-1