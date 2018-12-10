Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep Balıkesir maçı canlı izle, Gazişehir Gaziantep Balıkesirspor şifresiz izle, Gaziantep Balıkesir canlı skor kaç kaç... Spor Toto 1. Lig'de heyecan Gazişehir Gaziantep Balıkesirspor maçıyla devam ediyor. Zirve yolunda emin adımlarla ilerleyen Gazişehir Gaziantep, evinde ligin 12. sırasında bulunan Balıkesirspor'u konuk ediyor. Taraftarı önünde kazanmak isteyen Gaziantep, 3 puana kilitlenmiş durumda. Balıkesir ise ligin üst sıralarına tırmanmak için bu zorlu deplasmadan alacağı puan ya da puanlarla avantajlı hale gelmek istiyor. Gazişehir Gaziantep Balıkesirspor maçında dair detaylar...

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GAZİŞEHİR GAZİANTEP BALIKESİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sporseverlerin merakla beklediği karşılaşma bugün saat 19.00'da Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın hakemi ise Alper Çetin. Maç, canlı olarak beIN SPORTS MAX 2 kanalından yayınlanacak. Yukarıdaki linkten maçın canlı takibin yapabilir, üyelik karşılığında ise canlı olarak izleyebilirsiniz.

GAZİŞEHİR GAZİANTEP, ŞANSSIZLIĞINA SON VERMEK İSTİYOR

Spor Toto 1.Lig’de bu akşam Balıkesirspor Baltok ile karşılaşacak olan Gaziaşehir Gaziantep bu takıma karşı olan şansızlığını kırmak istiyor. İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 8 resmi maçta sadece bir galibiyet alabilen Kırmızı-Siyahlılar, bu akşamki maçta şansızlığını yenmek istiyor.

Spor Toto 1.Ligde zirve mücadelesi veren ve yoluna emin adımlarla devam eden Gazişehir Gaziantep ligin 15. haftasında bu akşam Balıkesirspor Baltok ile karşılaşacak. Ligde oynadığı 14 maçta aldığı 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 28 puan toplayıp, kendine üçüncü sırada yer bulan Kırmızı-Siyahlı ekip bu akşam Balıkesirspor’u yenip hem ligde ikinci sıraya yerleşmek hem de rakibine karşı olan şansızlığını kırmak istiyor.

Ligde daha önce Balıkesirspor ile 8 maç yapan ve bu maçlarda sadece bir galibiyet alabilen Gazişehir Gaziantep, sahadan 4 mağlubiyet ve 1 de beraberlikle ayrılabildi. Bu maçlarda rakibinden 7 gol yiyen Gazişehir, rakip kaleye ise 4 gol atabildi. Rakibini en son 2013-2014 sezonunun 5. haftasında kendi sahasında 2-1’lik skorla mağlup eden Gaziantep ekibi o tarihten sonra rakibini mağlup edemedi.

Bu sezon iyi bir kadro kurup şampiyonluk iddiasıyla yola çıkan ve son 7 maçında mağlup olmayıp 2 beraberlik 5 galibiyet alan Mehmet Altıparmak yönetimindeki Gazişehir Gaziantep bu kritik maçı da kazanıp ligde puanını 31’e çıkarmak ve ikinci sıraya yerleşmek istiyor.