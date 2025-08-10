Mourinho, Feyenoord engelini aşacaklarından emin: Tur bizim olacak!

Şampiyonlar Ligi şansını zora sokan Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho, turu Kadıköy’de geçeceklerini düşünüyor.

GEREKEN HER ŞEYE SAHİBİZ

Hollanda’daki maçta istediklerini sahaya yansıtamadıklarını ancak rövanşta her şeyin farklı olacağını söyleyen Portekizli, tüm hesaplarını erken gol üzerine yapıyor. Uzatmalar dahil her ihtimali göz önünde bulunduran Mourinho, oyuncularına ön alanda sert pres talimatı verirken, “İlk 20 dakikada bulacağımız bir gol bizi rahatlatacaktır. Feyenoord karşısında turu geçecek güce ve kaliteye sahibiz” sözleriyle takımına moral aşıladı.

KADIKÖY'DE SEVİNECEĞİZ

İdmanlarda hücum organizasyonları ve son vuruşlar üzerinde duran Mourinho, takım disiplinine vurgu yaparken, Feyenoord kontralarına da dikkat etmeleri yönünde takımı uyardı. Daha dirençli bir takım savunmasını istediğini belirten Mourinho, “İlk maçta yaptığımız hataları tekrar edemeyiz. Zira bu maçın telafisi yok. Olmamız gereken yer, olmak istediğimiz yer Şampiyonlar Ligi. Bunun için savaşmak, elimizden geleniz fazlasını yapmak zorundayız. Evimizde, taraftarımızın gücü ve desteğiyle bu sınavı geçeceğiz. Size güveniyorum, tura da inanıyorum” diye konuştu.

YUSUF AKÇİÇEK'E DEV TALİP

Fenerbahçe’nin 19 yaşındaki stoperi Yusuf, PSG’ye gidebilir. Şampiyonlar Ligi’nin son şampiyonu olan Fransız devi, millî oyuncuyu, takımdan ayrılmaya hazırlanan Beraldo’nun yerine ilk alternatif olarak düşünüyor. Fransız basını, PSG’nin Yusuf’u yakından takip ettiğini yazarken, Fenerbahçe’nin milli yıldız için beklentisi 15 milyon avro.

CENGİZ DİRENİYOR

Fenerbahçe’de dikiş tutturamayan Cengiz Ünder, yeniden İtalya macerasına hazırlanıyor. İlk Avrupa tecrübesini Roma’da yaşayan 28 yaşındaki millî forvete Bologna talip oldu. Cengiz’i Çizme’ye geri döndürmek isteyen Serie A temsilcisi kiralık talebiyle Fenerbahçe’nin kapısını çaldı. Ancak Cengiz’in yüksek yıllık ücreti ve takımda kalma arzusu görüşmeleri yavaşlatıyor.