Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana Demirspor Giresunspor canlı izle, Adana Demirspor Giresun maçı şifresiz izle, Adana Giresun maçı canlı skor kaç kaç... Spor Toto 1. Lig'de heyecan haftanın son karşılaşmaları ile devam ediyor. Ligin 7. sırasında bulunan Adana Demirspor, 11. sırada bulunan Giresunspor'u konuk ediyor. İki takımın da mutlak puan parolası ile çıkacağı karşılaşma büyük heyecana sahne olacakmış gibi görünüyor. Peki Adana Demirspor Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Merak edilen detaylar sizlerle

ADANA DEMİRSPOR GİRESUNSPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ADANA DEMİRSPOR GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMANİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Merakla beklenen Adana Demirspor Giresunspor karşılaşması bugün saat 19.00'da başlayacak. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın hakemi ise Sarper Barış Saka. Maç, beIN SPORTS MAX 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Yukarından paylaştığımız linkten de maçı canlı olarak takip edebilir, üyelik karşılığında ise canlı olarak izleyebilirsiniz. Karşılaşma başka hiçbir kanaldan canlı olarak yayınlanmamaktadır.

'ADANA'DAN PUAN YA DA PUANLARLA DÖNECEĞİZ'

Ligde Adana Demirspor ile deplasmanda 10 Aralık Pazartesi günü karşılaşacakları maça odaklandıklarını dile getiren Özkul, "Mevcut kadromuzla gidip savaşacağız, yani rakibin kim olduğu veya kimin çalıştırdığı bizim için önemli değil. Önemli olan Giresunsporlu futbolcuların yüreğini ortaya koyması." ifadelerini kullandı.

İbrahim Özkul, Adana deplasmanlarının geçmiş maçlarda kendileri için iyi geçtiğine işaret ederek, Adana Demirspor karşılaşmasından da puan veya puanlar alarak Giresun'a döneceklerini sözlerine ekledi.

'DAHA İYİ OYNAYARAK MAĞLUP OLDUK'

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Spor Toto 1. Lig ekibi Giresunspor'un başkan yardımcısı İbrahim Özkul, rövanş maçında sarı-lacivertli takımı yenebileceklerini söyledi.

Özkul, gazetecilere yaptığı açıklamada, iyi oynadıkları maçı kaybettikleri için üzüntülü olduklarını kaydetti.

Son haftalarda hakem hataları yaşadıklarını öne süren Özkul, "Son maçlarda hakem hatalarıyla mağlup oluyoruz. Milyonlarca izleyicinin önünde verilmeyen penaltılarımızla mağlup olduk." diye konuştu.

Özkul, Fenerbahçe karşısında iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Sonuçta kupa maçıdır, Fenerbahçe ile ezilmeden başa baş, hatta bazı bölgelerde daha iyi oynayarak mağlup olduk. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Kaybedilmiş bir şey yok, bizim için lig daha önemli, maçın rövanşını Giresun'da alabiliriz. Sonuçta bizim de sakat futbolcularımız var, iki hafta sonra dönecekler. Tam kadro ile bu sefer kendi saha ve seyircimiz önünde galip gelerek turu geçmek istiyoruz."