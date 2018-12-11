Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Ali Koç, 3 Haziran’da yapılan seçimlerde 20 yıllık Aziz Yıldırım dönemine ezici bir üstünlükle nokta koyduğunda herkes bambaşka bir Fenerbahçe hayal ediyordu. Yeni Fenerbahçe kötü sonuçlar almaya başlayınca, eleştiriler de gelmeye başladı. Ancak çiçeği burnunda başkan Ali Koç, bu süreçte “Siz benim hayal ettiğim Fenerbahçe’yi anlayamamışsınız” çıkışıyla dikkat çekti. Son olarak Akhisar hezimeti gösterdi ki, bu Fenerbahçe hayal edilebilecek gibi değil! Galibiyetler serisine alışık Fenerbahçe, skandallar silsilesi ile tarihinin en kötü sezonunu yaşarken, hedef tahtasına konan isim sportif direktör koltuğunda oturan Fransız Damien Comolli oldu. Sarı-lacivertli camia Comolli’ye yaylım ateşi açmış durumda. Göreve geldiği gün 100 futbolculuk transfer havuzundan dem vuran, transferlerin İsviçre kampına yetişeceğini söyleyen Comolli’nin yaptığı transferlerin, geliş zamanı, maliyetleri ve en önemlisi performansları ortada.

SON DÖNEMLERİNİ YAŞIYOR

Damien Comolli’ye yönelik en ağır eleştiri ise sorumluluk almaması ve suç kabul etmemesi. Yaşanan kaotik süreçte hiçbir derde deva olmamakla suçlanan Fransız Samandıra’daki krizin baş sorumlusu olarak gösteriliyor. Her olumsuzlukta suçu başkalarına atmak, takımla ilgilenmek yerine, takım otobüsünün şoförüyle, yemekhanedeki aşçıyla uğraşmak gibi suçlamalara da maruz kalan Comolli ise her zaman olduğu gibi sessizliğini koruyor. Ancak ilk günden beri Ali Koç’a destek veren camia, artık başkan ve yönetimi de eleştirmeye başladı. Altı sene işsiz gezen Fransız’ı göreve getiren yönetime ses çıkarmayan sarı-lacivertli taraftarlar, Comolli’nin başarısız icraatlarına müdahale etmeyen yönetimi de hedef almaya başladı. Başkan Koç’a karşı henüz sevgide bir eksilme görülmüyor ancak güvenin ciddi anlamda sarsıldığı aşikâr.

OBRADOVİC'TEN DESTEK

Fenerbahçe basketbol takımının efsane hocası Zeljko Obradovic, sarı-lacivertli camianın futbol takımına destek olmasını istedi. Mevcut sürece vurgu yapan Obradovic “Zor bir durum yaşıyorlar. Bizim yapmamız gereken tek şey destek olmak. Birlik olmamız lazım, hayatta böyle şeyler olabiliyor” dedi.

YILDIRIM SESSİZLİĞİ

Ali Koç’la yarıştığı seçimi kaybedince köşesine çekilen Aziz Yıldırım, kötü gidişat sebebiyle konuşmasını bekleyenleri hayal kırıklığına uğrattı. Yıldırım ayrıca eski kurmaylarına da konuşmama talimatı verdi. Yıldırım dönemi yöneticilerinden Selim Kosif, Koç, yönetimini eleştiren tweetini sildi.

BAŞAR'IN YERİNE BALLI

Yeniden yapılanma kararı alan Fenerbahçe’de ipi çekilen ilk isim idari menajer Onur Başar oldu. Volkan Demirel’in kadro dışı kalmasında başrol oynayan Başar, kupadaki kura sonrası Giresunspor için “Zor bir rakiple eşleştik” ifadesiyle tepki toplamıştı. Başar’ın yerine düşünülen isim ise Fenerbahçe’de 2003-2010 yılları arasında idari menajer olarak görev yapmış olan Volkan Ballı.

NE HÜCUM NE SAVUNMA

Süper Lig’in 15 haftasında 14 puanda kalan Fenerbahçe bütün istatistiklerde dibe vurmuş durumda. Rakip fileleri 14 defa havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde ise 22 gol gördü. Ligin en çok gol yiyen 3. takımı durumundaki Fenerbahçe, aynı zamanda en kötü averaja sahip 3. takım.



OTOBÜS İSYAN ETTİRDİ

Akhisar yenilgisi sonrası Başkan Ali Koç’un takımı İstanbul’a otobüsle yollaması takım içinde tepkiye sebep oldu. Yabancı oyuncular Koç’un bu kararına tepkilerini yüksek sesle dile getirmekten kaçınmazken sezon sonunda sözleşmesi bitecek bütün yabancıların takımdan ayrılma kararı aldığı öğrenildi.



BAHÇELİ’DEN DESTEK!

Koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğu bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Fenerbahçe’nin yaşadığı sürece sessiz kalamadı. Sarı-lacivertlilerin Akhisar mağlubiyeti sonrası değerlendirmede bulunan Bahçeli “Fenerbahçe küme düşmez. Büyük takım. 1907 ruhu var” ifadesinde bulundu.

KAYIP ADAM BENZIA

Fenerbahçe, Comolli tarafından satılan Giuliano’yu mumla arıyor. Brezilyalı geçen sezon ligin ilk 15 haftasında 8 gol, bir asistle oynamıştı. Giuliano yeni kulübü en-Nasr’da 11 maçta 5 gol, 2 asistle kariyerini sürdürürken Fenerbahçe’nin onun yerine aldığı Benzia’nın 13 maçta bir asisti bulunuyor.