Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ın stoper transferi için ilk hedefi Evkur Yeni Malatyaspor’un başarılı futbolcusu Sadık Çiftpınar... 25 yaşındaki oyuncu da siyah-beyazlı formayı giymek için can atıyor. Fenerbahçe’nin de talip olduğu ve tatilini ailesiyle birlikte Dubai’de geçiren Sadık’ın, Beşiktaş yönetimine haber gönderdiği ve kulübüyle anlaşılması durumunda Beşiktaş’ı tercih edeceğini söylediği öğrenildi. Siyah-beyazlıların genç savunmacıyı kadrosuna katmak için Gökhan Töre, Roco ve Larin’den birini Evkur Yeni Malatyaspor’a önerdiği de gelen bilgiler arasında.

KARTAL DAHA YAKIN

Şenol Güneş’in ısrarla takımında görmek istediği Sadık’ın ocak ayındaki devre arası kampına dahil olması için siyah-beyazlı yönetim yoğun mesai harcıyor. Evkur Yeni Malatyaspor’la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 25 yaşındaki futbolcunun transferinde Beşiktaş birkaç adım önde görünüyor. Oyuncunun siyah-beyazlıları tercih ettiğini söylemesinin yanı sıra, Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek de daha önce “Sadık’ın transferi için Beşiktaş’la görüşmemiz oldu. Cyle Larin de beğendiğimiz bir oyuncu” demişti.

WEST HAM MEDEL'DE ISRARCI

Daha önce Beşiktaş’ın Medel için 6,5 milyon avro istemesi sebebiyle pazarlık masasından kalkan West Ham, siyah-beyazlıların kapısını tekrar çalacak. İngiliz kulübünün, Şilili futbolcunun transferi için Beşiktaş’tan indirim istediği ve şartlar uygun olursa transferi birkaç gün içinde bitirmeye kararlı olduğu öğrenildi.