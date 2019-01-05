Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in ilk yarısını lider bitiren ve şampiyonluğun da en büyük adayı olan Medipol Başakşehir'de transfer hareketliliği sürüyor. Son olarak DG Sivasspor'dan Robinho'yu kadrosuna katan turuncu-lacivertliler, yeni transferini savunma hattına yaptı. Da Costa'yı Al Ittihad kulübüne satan Başakşehir, bu bölgeyi son olarak Spartak Moskova forması giyen ve bonservisi elinde bulunan Serdar Taşçı ile doldurdu. Turuncu-lacivertli ekibin, tecrübeli stoper ile 1,5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

SERDAR TAŞÇI KİMDİR?

Serdar Taşçı, 1987 doğumlu Türk asıllı Alman oyuncu olarak tanınmaktadır. 6 yaşında SC Altbach ve Stutgarter Kickers takımları alt yapısında futbola başlamış ve sonrasında VfB Stutgart alt yapısına geçiş yapmıştır. Almanya Milli Takım'ı kategorilerindede top koşturan Serdar Taşçı son olarak Rusya'da FK Spartak Moskova forması giydi. Tercihini Almanya Milli takımından yana kullanan Türk asıllı Serdar Taşçı’nın ailesinin aslen Yusufeli İlçesi Artvin'li olduğu biliniyor.