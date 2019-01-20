Antalya’da futbol oynarken aşil tendonu kopan Giresunspor’un Eski Başkanı Mustafa Temel Bozbağ, İstanbul’da özel bir hastanede ameliyat oldu. Sevenleri Bozbağ’ı tedavi gördüğü hastanede yalnız bırakmazken, Bozbağ’ı ziyaret edenler arasında Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç da vardı. Koç, hastanede ziyaret ettiği Bozbağ’a ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. Bu anlamlı ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Bozbağ, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a teşekkür etti.
Ali Koç’tan Mustafa Bozbağ’a geçmiş olsun ziyareti
20.01.2019 - 22:40 | Son Güncelleme: 20.01.2019 - 22:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç’tan Giresunspor Eski Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ’a geçmiş olsun ziyareti.
Etiketler : Ali Koç,Mustafa Bozbağ,
599318 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/599318.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
17
10
5
2
22
8
14
35
2
Galatasaray
18
9
5
4
36
21
15
32
3
Malatyaspor
18
9
5
4
29
18
11
32
4
Trabzonspor
17
8
5
4
32
22
10
29
5
Kasımpaşa
17
9
2
6
37
28
9
29
6
Beşiktaş
18
8
5
5
31
24
7
29
7
Konyaspor
18
7
7
4
25
21
4
28
8
Antalyaspor
18
8
4
6
19
21
-2
28
9
Sivasspor
17
6
6
5
24
23
1
24
10
Göztepe
18
7
1
10
20
22
-2
22
11
Bursaspor
17
4
9
4
17
17
0
21
12
Kayserispor
18
5
5
8
15
25
-10
20
13
Ankaragücü
18
6
2
10
17
32
-15
20
14
Alanyaspor
17
5
3
9
13
22
-9
18
15
Akhisar Bld.Spor
18
4
5
9
20
29
-9
17
16
Erzurum BB
18
3
7
8
17
24
-7
16
17
Fenerbahçe
17
3
7
7
16
24
-8
16
18
Çaykur Rizespor
17
1
9
7
19
28
-9
12
19. Hafta Maçları
1/25/2019
Beşiktaş - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
1/26/2019
Çaykur Rizespor - Akhisarspor
1/26/2019
Kayserispor - Bursaspor
1/26/2019
Göztepe - Galatasaray
1/27/2019
Atiker Konyaspor - Antalyaspor
1/27/2019
Sivasspor - Trabzonspor
1/28/2019
Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor
1/28/2019
Medipol Başakşehir Fk - Kasımpaşa
1/28/2019
Mke Ankaragücü - Alanyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
18
13
2
3
31
13
18
41
2
Denizlispor
18
12
3
3
30
17
13
39
3
Hatayspor
18
9
5
4
23
11
12
32
4
Osmanlıspor
18
10
2
6
24
14
10
32
5
Gazişehir Gaziantep
18
9
4
5
32
14
18
31
6
Ümraniye
18
9
4
5
22
17
5
31
7
Boluspor
18
8
4
6
22
19
3
28
8
Adana Demirspor
18
8
3
7
23
19
4
27
9
Altınordu
17
6
8
3
20
12
8
26
10
Balıkesirspor
17
6
5
6
17
21
-4
23
11
Altay
18
5
5
8
24
21
3
20
12
İstanbulspor
18
4
8
6
22
25
-3
20
13
Giresunspor
18
5
5
8
17
22
-5
20
14
Adanaspor
17
4
7
6
20
22
-2
19
15
Eskişehirspor
18
4
5
9
15
33
-18
17
16
Elazığspor
17
4
4
9
22
29
-7
16
17
Afjet Afyonspor
18
4
4
10
22
30
-8
16
18
Karabükspor
18
0
2
16
7
54
-47
-1